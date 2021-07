Parada: El exviceministro Schlink no cometió delito y corresponde que el juez y el fiscal evalúen su libertad

Fuente: El Deber Fernando Rojas Moreno

Para el exministro de Economía, José Luis Parada, la aprehensión del exviceministro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink, es injusta, porque no incurrió en ningún delito. Es la primera exautoridad privada de libertad en el caso del desembolso de $us 327 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la gestión del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

La afirmación la hizo Parada en una entrevista que concedió al programa Que No Me Pierda, de la Red Uno. En su opinión, Schlink es un profesional íntegro que, junto al equipo económico de su gestión, le puso el hombro y enfrentaron la peor crisis social, política y sanitaria para mantener la estabilidad económica y cambiaria y garantizar la seguridad alimentaria del país en el marco de la pandemia de Covid-19.

Schlink guarda detención preventiva, por cuatro meses, en la cárcel de San Pedro (La Paz), acusado por el Ministerio Público de la presunta comisión de cuatro delitos: resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Parada expuso que, desde el punto de vista jurídico todas las actuaciones de su administración fueron autorizadas y que, incluso, no metió la mano ni elaboró el Presupuesto General del Estado (PGE), cuyo proceso lo encaró la gestión del Gobierno al que sucedieron en noviembre de 2019 y que fue respaldada en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Yo no hice ningún presupuesto. Trabajé con el presupuesto que elaboró la anterior gestión de Gobierno y se aplicó al pie de la letra el marco legal, no hay delito. Bórrense eso de quien firmó esto y lo otro, había que mantener la estabilidad económica y cambiaria y así fue. Esas falacias de que el FMI ordenó devaluar y ajustar el precio de la gasolina, en fin…. quedaron en el aire. Lo que corresponde es que el juez y el fiscal que llevan el caso evalúen y se haga justicia otorgándole la libertad a Carlos Schlink”, anotó Parada.

Con respecto a los $us 327 millones que se contrató en el gobierno transitorio del FMI, Parada aclaró que no requería una autorización específica del Legislativo porque tenía el aval de la Constitución y de la Ley Financial, presupuestada por el último gobierno de Evo Morales.

Parada, quien ya declaró en este proceso ante la Fiscalía, precisó que la Ley Financial de 2019 tenía una asignación de $us 1.500 millones sin una fuente de financiación y autorizó al Ejecutivo a contratar, hasta ese monto, una “deuda pública para el apoyo presupuestario” a través de donaciones, préstamos y otras operaciones financieras.

En el mismo programa, el diputado oficialista Omar Yujra lamentó las afirmaciones vertidas por Parada, de las que dijo faltan a la verdad. Hizo notar que en el proyecto de ley remitido al Legislativo apunta a un crédito externo, refrendado con la firma de la presidente de aquel entonces, en el que solicitan a la instancia camaral que se apruebe en el marco del artículo 158 numeral 10 parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado (CPE) que establece que es una de las atribuciones de la Asamblea autorizar los créditos externos del país.

Además, Yujra mencionó que el artículo 322 de la CPE que dice que la Asamblea autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital, los intereses y se justifique técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, plazos, montos y otras circunstancias.

“El 2 de junio, el señor Parada, en la comisión de Planificación, se compromete a remitir la documentación y curiosamente envía a Schlink (16 de junio), el día que de manera unánime la banca del MAS e inclusive de Demócratas, rechazan la documentación porque condiciona la devaluación de la moneda. Si no era un crédito y ellos tenían la seguridad de aquello, por qué no utilizaron esos recursos que ingresaron desde abril. Por qué pidieron la autorización de la Asamblea si no necesitaban autorización. Generalmente, es suficiente el contrato de préstamo, lamentablemente este crédito no solo carecía de este documento, sino que se hizo de forma ilegal”, enfatizó el parlamentario.