La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, que denunció el denominado caso Golpe de Estado de 2019, consideró este miércoles que al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, le tiemblan las manos para detener al exlíder cívico y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pese a ser el principal sindicado en el proceso investigativo.

Durante el gobierno de Jeanine Áñez, “el Fiscal General ha sacado como casino los mandamientos de aprehensión para detener a nuestros hermanos, pero para Camacho le tiemblan las manos, no está trabajando por el pueblo (…), durante el golpe de Estado debería detenerlo a él y ahí lo hubiéramos respetado a ese Lanchipa”, afirmó.

El pasado 25 de julio, el Fiscal General indicó que “con seguridad lo van a citar” a Camacho, pero que “es una decisión de la comisión de fiscales dentro de la estrategia investigativa”.

Ayer, Camacho ratificó que asistirá a declarar cuando sea citado. “No voy a poner excusas y creo que el pueblo merece que hablemos, que no guardemos silencio”, subrayó.

Sin embargo, “yo lo he denunciado el año pasado y hasta ahora (el Fiscal) no actúa, (…) solo está disimulando (indicando que lo convocará a declarar), por eso yo siempre digo que debería dejar su cargo e irse a su casa, no debería seguir así disimulando en ese cargo”, agregó Patty.

Camacho lideró en 2019 las protestas cívicas alentadas por denuncias de presunto fraude electoral que, sumadas a un motín policial y una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que Evo Morales deje la presidencia, derivaron en la renuncia de esa exautoridad.

Lea también: Camacho anuncia recurso legal para evitar el cierre del caso fraude