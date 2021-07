Para las personas que tienen mascotas es inevitable a veces verse envuelto en situaciones curiosas, inusuales y graciosas. Una de esas cosas extrañas que pueden suceder es cuando los perros o gatos se hacen “amigos” de animales de otras especies.

Esta característica amigable de los animales puede traer parejas poco comunes, como por ejemplo gatos que son amigos de ratones, perros que “adoptan” a cerditos como uno más de la familia, o incluso amistades con tortugas, caballos, entre otros. En este caso fue una vaca.

Eso es lo que mostró una usuaria de Twitter, quien subió un video en donde mostró una situación que no sucede muy a menudo: su perrito salió a pasear y trajo consigo a una vaca.

En el video aparece la mujer abriendo la puerta, cuando detrás de ella aparece su perro junto a su “amiga”, una tímida vaca que estaba detrás de él. La usuaria dice en el video: “No, no, no. No recibimos invitados. Esto no va a pasar“.