Persiguen la Janssen por viajes y para evitar la espera de otra dosis

Por: Jessica Vega Muñoz

La llegada de la vacuna norteamericana Janssen de Johnson & Johnson al departamento cruceño generó gran expectativa en la población y muchos se dieron modos para buscar la dosis en municipios de provincias.

Este panorama se vivió el viernes, día en el que se inició la vacunación masiva con la dosis Janssen en el municipio de La Guardia, donde las personas que esperaban en la fila coincidieron en que la motivación para esperar este inoculante fue que no pasarán por la angustia de esperar una segunda dosis, porque pueden viajar sin problema, y porque creen en su eficacia.

Muchos destacaron que la ventaja principal es que se aplica una sola vez y no tendrán que hacer filas para recibir una segunda dosis, pero otros la necesitan para viajes al extranjero, porque hay países que requieren que estén inmunizados específicamente con la Janssen de Johnson & Johnson.

Tamara Aliaga, una joven de 18 años, llegó hasta el hospital municipal de La Guardia Rómulo Gómez Morales quien, pese a no vivir en ese municipio, se trasladó hasta ese punto en busca de recibir la dosis Janssen. “Tengo que ir a estudiar a Alemania y me pidieron específicamente esta vacuna la de Johnson & Johnson, por eso tras que supe que acá en La Guardia iban a colocar la vacuna, me vine porque me voy el lunes”, dijo.

Otro grupo de personas también coincidió que, por motivos de viaje, debían colocarse esta dosis, una de ellas fue una mujer de aproximadamente 27 años que indicó que tenía que viajar a Canadá, y si se colocaba otra vacuna no iba a poder llegar a su destino fuera de Bolivia.

Otras mujeres de nacionalidad japonesa, que aseguraron vivir en La Guardia, señalaron que estaban esperando la vacuna de Johnson & Johnson, pese a que no tenían definido un viaje, pero decidieron buscar esta dosis, para cualquier momento que tengan necesidad de salir fuera del país.

Las justificaciones de otras personas fueron por recomendación de familiares, de médicos y de información que buscaron sobre la eficacia del inoculante, por eso aguardaron su llegada.

Este es el caso de Diva Vidal Espinosa (60) quien recibió la Janssen junto a su esposo Raúl Condoreti (65), en el municipio de La Guardia. “Nosotros queríamos recibir esta vacuna, mi familia en La Paz nos recomendó que cuando llegue la Johnson & Johnson recién nos vacunemos, porque dicen que es la mejor de todas, y como mi familia se hizo colocar esa, nosotros también”, mencionó Vidal.

La mujer contó que a principios de este año se enfermó de coronavirus, pero por fortuna sus síntomas fueron leves como un dolor de cabeza y molestia en la garganta. “Me hice la prueba y salió positivo a Covid-19, estuve 40 días aislada pero ahora ya estamos bien, más tranquilos y conformes por haber recibido la vacuna”, expresó la mujer.

Pero también están las personas que prefieren recibir la Janssen porque es unidosis, es decir solo se aplica una vez y esto hace que las personas no tengan que volver a repetir la espera en los puntos de vacunación.

Este es el caso de los esposos Ángel Foronda Agreda (71) y Antonieta Escalera (61), quienes salieron de su casa solo por esta vez para ser inmunizados con la Janssen. “Como es una única dosis la que se aplica, vinimos por la facilidad, es incómodo estar saliendo dos veces a la calle y estar en la aglomeración, así que es preferible venir por una dosis buena y evitar estar expuestos”, dijo Foronda.

Esta pareja incluso optó como medida de bioseguridad evitar salir a las calles o visitar los mercados, más aún que ya son personas de la tercera edad y por eso prefieren que alguien les realice sus compras y abastezcan las necesidades de su hogar. “No rechazamos las vacunas, sino las filas que se hacen”, aclaró.

El coordinador del Redes Urbanas del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Jorge Quiroz, pidió a la población no elegir la marca. “Tenemos que ser responsables como persona y como población en general y no migrar un punto específico buscando una marca específica de vacuna, no nos aboquemos a una marca de vacunas, aboquémonos a la responsabilidad de inmunizarnos”, subrayó Quiroz.