Ladrón asalta barbería y se toma el tiempo de peinarse: todo fue captado por cámara de seguridad

La insólita acción de un delincuente en pleno asalto a una barbería en Comas dejó sorprendidos a miles de usuarios en Facebook y otras redes sociales ¿La razón? El sujeto se tomó su tiempo para “acicalarse” mientras cometía su fechoría y todo quedó registrado por una cámara de seguridad.

Los ladrones de nacionalidad venezolana ingresaron a una barbería y provocaron el pánico de los trabajadores y clientes que se encontraban en el lugar. No obstante, uno de ellos aprovechó su presencia en el establecimiento no solo para robar, sino para peinarse. El hecho no tardó en volverse viral en Facebook.

De acuerdo a un reportaje de Buenos Días Perú, el robo ocurrió en la avenida El Retablo, en Comas pasada las 20.00 horas. Ante la presencia de la policía, los delincuentes corrieron al tercer piso del local y desde ahí huyeron a una casa aledaña.

No obstante, los agentes lograron capturar a los rateros que se habían adueñado de una tableta, dispositivos móviles y dinero. Tras revisar los videos de las cámaras de seguridad, se ve a uno de ellos peinándose y el hecho fue compartido en las redes sociales.

«Qué increíble, ¿no? La tranquilidad, la pasividad. Vean ustedes, este delincuente de azul agarra un peine y se peina, como si nada. Aprovechando que se encontraba en la barbería», precisó una de las conductoras de Panamericana sobre las imágenes que se han vuelto virales en Internet.