Piden que Evo sea investigado por las quemas en La Paz en 2019

Después de las declaraciones del exjefe de la Fuerza Aérea, general Gonzalo Terceros, quien afirmó que en 2019 Evo Morales le advirtió con que manifestantes de El Alto quemarían La Paz si no viabilizaba su vuelo a México, parlamentarios de oposición pidieron públicamente a la justicia y Ministerio Público que convoquen a declarar e investiguen al exmandatario, en calidad de «autor intelectual» de las quemas registradas en la sede de gobierno en ese entonces.

«Se deberá convocar a Evo Morales como autor intelectual de las quemas que han existido en la ciudad de La Paz y todo eso que ha ocurrido», manifestó el diputado de Comunidad Ciudadana uninominal por La Paz, Alberto Astorga.

«Evo Morales no solamente buscó el vacío de poder sino que la confrontación y el derramamiento de sangre, se jugó las últimas cartas mientras estuvo de presidente para salir y dejar ardiendo el país como Nerón lo hizo en la antigüedad. Morales, en su rabia, en su despecho, intentó quemar la ciudad de La Paz, confrontar a los bolivianos y así él después de tanta confrontación volver como el salvador», acotó el diputado de CC, Alejandro Reyes, también representante paceño.

La polémica surge porque en su declaración, el general Terceros afirmó que tanto Evo Morales como Álvaro García Linera le advirtieron que se quemaría la ciudad de La Paz en caso de que no se autorice el vuelo que los sacaría a ambos del país el 11 de noviembre de 2019.

«Él (Morales) me dijo de manera textual: ‘Si no me autoriza el ingreso de ese avión, usted será culpable de que los 15 mil compañeros que están bajando de El Alto a La Paz quemen la ciudad'», declaró Terceros ante la Fiscalía. También dijo que García Linera le hizo una advertencia similar, culpándolo en caso de que se vaya a quemar la ciudad de La Paz.

En esas jornadas de 2019, tras la renuncia de Morales, manifestantes se movilización desde El Alto y sectores periféricos de La Paz causando destrozos, como la quema de 60 buses PumaKatari, estaciones policiales, además de las casas de Waldo Albarracín y la periodista Casimira Lema.

El diputado Reyes manifestó que las delaciones de Tercero son evidencia concreta de que Evo Morales era el autor intelectual «de toda la violencia, la confrontación y en este caso de la quema también de los PumaKataris». Pidió que tanto el expresidente como el exvicepresidente respondan ante la justicia por estos hechos.

El diputado Astorga consideró que con esas revelaciones Morales se constituye en enemigo de La Paz, puesto que se le podría considerar autor intelectual de las quemas que hubo en la ciudad.

Sugirió que se investigue al exmandatario por sedición y terrorismo. Recordó que en el pasado ya se difundió un audio en que Morales instruye cercar ciudades para dejarlas sin comida.

Ambos diputados de CC coincidieron en que también que el caso denominado «golpe de Estado» no tiene sustento y que debería pasarse a investigar los hechos de violencia de 2019.

De parte de Creemos, el senador Erick Morón solicitó, asimismo, se que convoque a declarar a Morales y García Linera, tras las declaraciones de Terceros. «Se quiere jugar de que era un mandatario, pero un mandatario que renunció, no lo olvidemos que después de renunciar como ciudadano siguió amenazando, siguió confrontando y dando órdenes», agregó.

Andrónico deja en manos de la justicia

Consultado acerca de que si se debe citar a declarar a Morales y García Linera, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, dejó el tema a las autoridades de la justicia.

«Eso lo verá la justicia, es tarea de la justicia, no corresponde desde el Senado emitir ninguna declaración afirmativa, si es necesario, pues por supuesto y si no corresponde pues tendrá que resolver», manifestó el senador.

Andrónico señaló que el Alto Mando militar en 2019 se puso bajo órdenes de civiles que no correspondían y que ahora debe asumir la consecuencia de sus actos. Observó que Terceros ahora pretende ser una «víctima», después de que en 2019 incurrió en los actos señalados.