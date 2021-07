Piden respetar a gente que sí quiere vacunarse tras acoso de antivacunas en centros de inmunización

Fuente: https://asuntoscentrales.com

Reducidos grupos de manifestantes antivacunas se concentraron el domingo en las puertas de centros de vacunación en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz para acosar a la población que busca inmunizarse contra el Covid-19. Con pancartas y mensajes contra la vacuna del Covid-19, se acercaron hasta las filas para tratar de influir en la gente, según fotos y videos que llegaron hasta la redacción de Asuntos Centrales.

El coordinador de Redes de la Gobernación cruceña, Jorge Quiroz, pidió respeto y tolerancia a la población y que, si alguno no está de acuerdo con la vacunación se abstenga de recibirla, pero que no busque influir en el resto de la gente.

«Tenemos campañas informativas en las redes, promoviendo el beneficio de las vacunas, sí, está demostrado que la vacuna salva vidas. Toda la población tiene que ser tolerante. No querer influenciar en otras personas en que se vacune o no. Si yo me quiero vacunar y cuidar mi vida, me vacunaré. Si tengo alguna duda, me cercioraré de que la vacuna es buena. Si no quiero vacunarme, no me vacuno y respetaré a los que sí se quieren vacunar», afirmó, en contacto con Asuntos Centrales.

Quiroz dijo que este tipo de manifestaciones puede provocar aglomeraciones innecesarias y estas personas tienen que aceptar que si quiere vacunarse acude a los centros de inmunización.