Piden sensibilidad para tratar a los adultos mayores en Oruro

Desde la Defensoría del Pueblo de Oruro, ven con mucha preocupación el abandono de adultos mayores tanto en el área rural como urbana, que por el contexto actual de la pandemia del Covid-19, se evidenció en mayor medida, por lo que pidieron a la población tener sensibilidad con este grupo vulnerable.

El delegado Defensorial de Oruro, José León, observó que cuando los padres o madres dejan de estar en su etapa productiva, los hijos optan por abandonarlos ya en una edad avanzada, situación que pasa a una profunda reflexión.

“Ese abandono es algo evidente, que nadie nos está contando podemos llegar a ver, hacer una reflexión y auto reflexión para ver que este abandono cada vez es más crudo por el tema de pandemia”, manifestó León.

Asimismo, explicó que por la pandemia existen muchas familias que no tienen los recursos económicos necesarios para de alguna manera atender las necesidades de los hijos en etapa escolar y “peor para tender al adulto mayor”.

“Con el Covid-19 la atención medica que han recibido ha sido bastante catastrófica también porque no tenemos medicamentos, los centros de internación, hospitalarios colapsados, los centros privados con altos costos que no son accesibles entonces, se ha visto en el adulto mayor a personas en las cuales no se debiera invertir recursos, esfuerzo y cariño, y eso duele a quienes no son empáticos”, refirió.

Para el delegado Defensorial, si desde las instancias municipales, departamentales y gubernamentales no se trabajan en políticas públicas de protección para el adulto mayor, como centros de acogida donde se les brinde “por lo menos algo de cariño, pues estamos cada vez en una sociedad más indolente”.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo de Oruro, reflexionó a la población a ser más humanos, para valorar y brindar una vejez digna en los últimos tiempos de vida que les queda a los adultos mayores.

“A la población les pedimos sensibilidad, responsabilidad, empatía, también tratar como seres humanos a sus pares y más aún si los adultos mayores son parte de nuestra familia”, finalizó.