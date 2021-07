Pitbull califica las protestas en Cuba de «acontecimiento mundial» y exige que se actúe

El músico cubano-estadounidense Pitbull calificó el miércoles de «acontecimiento mundial» las actuales protestas antigubernamentales en Cuba y dijo que los manifestantes necesitan apoyo.

«Este es un mensaje para el mundo. Tenemos que levantarnos, dar un paso adelante, pero si no entiendes lo que está pasando y necesitas despertarte», dijo Pitbull, que nació como Armando Christian Pérez, en un mensaje publicado en las redes sociales. «Esto no se trata de política, se trata de salvar vidas. Esto se trata de la unidad, no de la división, y en el fondo se trata de pasar a la acción».

«No sólo es un evento cubano, cosa de Cuba – esto es un evento mundial», agregó.

El cantante de «Timber» compartió su frustración por no poder ayudar a los cubanos proporcionándoles comida, agua o medicinas, diciendo que «su gente» merece la libertad.

«Y me calienta, me molesta, me frustra hasta cierto punto, ser cubanoamericano y tener una plataforma para hablarle al mundo y no poder ayudar a mi propia gente, no poder conseguirles comida, no poder conseguirles agua, no poder conseguir las medicinas», dijo Pitbull. «Pero sobre todo, no poder ayudar, y realmente conseguirles lo que se merecen… que es la libertad».

Y añadió: «Así que todo el mundo ahí fuera, levántate, da un paso adelante, si no lo entiendes, ponte con el programa motherf—— y despierta».