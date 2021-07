Poca bioseguridad y maestros obligados, clases en el área rural

Verónica Zapana S. y Luis Escóbar / La Paz

En el área rural, de las nueve regiones, las clases presenciales y semipresenciales se iniciaron en medio de poca bioseguridad y casos de maestros que fueron obligados por los padres de familia a retornar a las aulas.

“Pedimos a todos los distritos que nos den un reporte sobre cómo están retornando a las clases presenciales y semipresenciales, porque queremos garantizar la salud de toda la comunidad educativa, no sólo de maestros, sino también de los estudiantes”, dijo el secretario ejecutivo de la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia, Andrés Huayta.

El dirigente aseguró que según un reporte que recibió, “algunos colegios están cumpliendo con las medidas de bioseguridad, pero otros no”. Contó que en algunas escuelas, los papás y los consejos educativos dan aportes para comprar “cámaras de fumigación y alcohol en gel”. Añadió que los municipios deben adquirir esos insumos. “Por eso, estamos solicitando un reporte a cada distrito”, dijo.

Hace una semana, el director departamental de Educación, Carmelo López, indicó que las clases presenciales comenzarían a partir de ayer en 81 municipios, en otros cuatro serían semipresenciales y en dos —La Paz y El Alto— continuarían a distancia.

“Si el director departamental emitió ese anuncio, él debe solicitar a los municipios que garanticen las medidas de bioseguridad”, dijo Huayta.

Ayer, López indicó que de las 4.296 unidades educativas de todo el departamento paceño, el 51% retornaron a clases presenciales, el 31,1% continúa con la modalidad semipresencial y el 17,7% sigue con clases a distancia. “De acuerdo con nuestros reportes, casi ningún municipio registró menores o mayores esfuerzos por la dotación de esos insumos”, destacó.

López afirmó que ayer algunos municipios entregaron los insumos de bioseguridad a las escuelas. “Eso sí, tenemos algunos problemas en la ciudad de El Alto y La Paz”, aseguró.

Dijo que en el caso de la urbe alteña, el 28% de los colegios retornaron a clases semipresenciales y el 72% con educación a distancia. “(Esta situación) implica un acuerdo entre el padre de familia con los maestros y directores”. Afirmó que para continuar con las labores educativas, los colegios deben garantizar las medidas de bioseguridad. “Debería haber barbijos necesarios, cámaras de desinfección, fumigadoras portátiles, agua con jaboncillo, gel y baños limpios”, aseguró. En Viacha varios colegios retornaron ayer a las aulas.

En Oruro, desde la Dirección Departamental de Educación (DDE) se conoció que la mayoría de los colegios cuentan con las medidas de bioseguridad. “Pero los mismos estudiantes llevan los insumos de bioseguridad para evitar contagios”, indicó una autoridad de esta entidad.

En Beni, 12 de los 14 distritos ya están en clases semipresenciales. San Borja y Trinidad continúan con clases a distancia porque faltan refaccionar las escuelas. El director de Educación, Pedro Tanaka, indicó que el Sedes recomendó no retornar todavía a las clases presenciales por el riesgo que existe, pero los municipios están tomando la decisión por cuenta propia.

En Cochabamba, la ejecutiva del Magisterio Urbano, Norma Barrón, dijo que en el área rural la situación es preocupante porque el Ministerio de Salud todavía no garantiza la educación presencial, pero los padres de familia y los dirigentes de las subcentrales están “obligando a los maestros a retornar a las aulas”.

La representante del sector agregó que en estos sectores los padres de familia se toman las atribuciones de “sacar de sus cargos a los maestros”, pese a que no tienen esa competencia. “Eso le pasó a un director de Eterasama en el Chapare, quien les explicaba que no habría clases porque faltan medidas de bioseguridad. No es posible”, dijo.

El titular de la DDE de Chuquisaca, Juan Sacari, informó que el 70% de los establecimientos de esta región desarrolla sus actividades de forma presencial y semipresencial. El restante de forma virtual.

Sacari explicó que en los lugares donde pasan clases presenciales, principalmente del área rural del departamento, existe una cantidad reducida de casos “activos” de coronavirus y que la decisión de cambiar de modalidad depende de la situación epidemiológica y el avance de la vacunación de los maestros.

En Tarija, la diputada Luciana Campero informó que hace algunas semanas comenzaron las clases semipresenciales. “Tuvieron que regresar a las aulas ante la mala señal de internet. Esto se hizo con el visto bueno de las autoridades locales y los reportes de casos covid que están aumentando. Da pena y lástima que el Gobierno disponga algo (como el retorno a las aulas) sin que los menores de 18 años tengan acceso a la vacuna. Los maestros se siguen enfermando”, dijo. Aseguró que las autoridades nacionales no invierten en internet. “El satélite está prácticamente de adorno”, dijo.

El expresidente del Colegio Médico de Pando Wilson Salazar informó que en Cobija los estudiantes retornarán de forma semipresencial a las aulas desde esta semana.

“Están programando algunas clases presenciales y otras virtuales. Se realizarán en días intercalados por la disposición semipresencial emitida por el Ministerio de Educación”, dijo.

En Santa Cruz, el presidente del Colegio Médico, Henry Enrique Aguilera, informó que en la capital continúan con las clases virtuales. “No se llevaron adelante las semipresenciales, si bien hubo un descenso de casos de contagios de covid, estamos en alerta ante un posible rebrote. La vacunación no está en niveles adecuados para dar luz verde al retorno al colegio”, afirmó.

En Potosí hay algunas comunidades donde la señal de internet no llega. En la actualidad pasan clases presenciales y semipresenciales.

Huayta indicó que en la mayoría de los municipios del área rural no llega la internet, por eso algunas poblaciones decidieron volver a las aulas.

