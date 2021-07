Policía acusado del feminicidio de Luz Alejandra tenía una denuncia por agresión en 2019

Fuente: Unitel

Pablo Cambará

Wilfredo C.S. es un policía de 24 años acusado del feminicidio de Luz Alejandra Huanca a quien habría golpeado hasta la muerte. La hermana de la víctima dijo que este hombre ya tenía una denuncia por agresión realizada en 2019. El hecho ocurrió en la capital cruceña.

Elizabeth es la hermana mayor de la joven de 22 años quien contó que en los primeros meses en los que la pareja se fueron a vivir juntos Wilfredo golpeó a Luz Alejandra quien buscó refugio en su familia.

«La trataba mal, hasta incluso se pelearon y por meterme yo, por apoyarla, él vino y se desquitó conmigo y yo lo denuncié«, dijo Elizabeth al relatar un hecho previo de violencia en el que le dieron tres días de impedimento tras un examen médico.

Luz Alejandra vivía en la casa de su agresor junto a su suegra y su hija de dos años de edad. Ella trabajaba en el mercado La Ramada y, según su hermana, estaba reuniendo dinero para abandonar la vivienda y así «liberarse» de su concubino».

«Yo le dije a él (Wilfredo) que no quería que me hable cuando intentó pedirme disculpas; de ahí, se alejó mi hermana y a los pocos meses otra vez apareció llorando en mi cuarto diciéndome que había sufrido agresión (…) ¿Por qué aguantas?, le pregunté y me dijo «por mi hija, que está pequeña«.

Elizabeth dijo que pudo ver el cuerpo de su hermana y ella se encontraba con evidentes signos de violencia, con el rostro golpeado, moretones en los brazos y tenía una afectación en la mandíbula.

El ataque a Luz Alejandra ocurrió en el barrio Urkupiña en el Plan 3.000. El agresor fue aprehendido y en las próximas horas será puesto ante un juez cautelar por el delito de feminicidio.