Potosí: auditoría halla vacunaciones irregulares y fallas en cadena de frío y bioseguridad

Leny Chuquimia / La Paz

La Contraloría detectó falencias en la cadena de frío, vacunaciones irregulares y fallas en los protocolos de bioseguridad en una supervisión realizada al proceso de inmunización anticovid en el departamento de Potosí, entre marzo y mayo de 2021.

“En el marco de su competencia de fiscalización, corresponde a la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí (ALDP) conminar a la máxima autoridad que reconduzca el proceso de vacunación, considerando las deficiencias reportadas en el informe adjunto, y lo establecido en el Plan para la Vacunación Contra la Covid-19”, dice una nota firmada por el contralor Henry Ara Pérez.

Un paciente joven se registra para recibir la vacuna.

Foto: Sedes Potosí

La nota está dirigida al presidente de la ALDP, Marcial Ayali Villca, y adjunta una copia del informe de Supervisión Nº EP/GP11/Y21 G1, emitido por la Contraloría General del Estado. El documento muestra los resultados del control al “Monitoreo y Supervisión” que debe realizar la Gobernación de Potosí -por medio de su Servicio Departamental de Salud (Sedes)- al proceso de vacunación contra la Covid-19.

Página Siete intentó comunicarse con Ayali, con la vicepresidenta de la ALDP, Ana María Colque, con el gobernador Jhonny Mamani y con el director del Sedes, Eloy Tirado, para conocer su posición ante el informe, pero ninguno atendió las llamadas.

El encargado del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) David Choqueticlla se excusó de responder por su apretada agenda.

La cadena de frío

El informe al que tuvo acceso Página Siete establece que el PAI del Sedes Potosí no conformó un equipo de supervisión, ni ejerció las supervisiones necesarias a la cadena de frío que requieren las dosis. Esto incumple el Plan de Vacunación contra el Coronavirus aprobado por Resolución Ministerial N° 008, del 10 de marzo de 2021, que instruye la realización de estos controles para garantizar la inmunización

La vacunación masiva continúa en diferentes puntos de Potosí.

Foto: Sedes Potosí

La Contraloría advirtió que el incumplimiento pleno a la instrucción genera y deja pasar al menos cuatro falencias.

La primera es que hay un descontrol en la estabilidad de las temperaturas que deben tener los congeladores en los que se resguardan las vacunas Sputnik-V, cuyo estándar de conservación, según el plan, es de -18 ° C.

La segunda observación es que las instalaciones en las que funciona la cadena de frío del Sedes Potosí no son funcionales y tienen espacios reducidos. “En la sala principal se recibe, almacena, manipula y distribuye las vacunas a los establecimientos de salud y las diferentes redes de salud. Además, en esos ambientes se halla un contenedor blanco vertical que conserva las Sputnik-V, un contenedor azul con las vacunas regulares del PAI, cajas con jeringas y los palets donde llegaron las dosis”.

En tercer lugar, se observó que los dos refrigeradores domésticos y los dos congeladores que conservan las dosis de Sinopharm y Sputnik-V -respectivamente- se encuentran en un ambiente sin ventilación, con ventanas cerradas y cubiertas con cartones.

Como cuarta falencia se evidenció que en los nuevos predios del Sedes deberían estar en proceso de instalación de dos cámaras frigoríficas, pero que, por falta de espacio, ahora están desarmadas.

Una mujer en el inicio de la vacunación rural en Llallagua.

Foto: Ministerio de Salud)

“Las situaciones descritas podrían incidir en el almacenamiento y conservación de las vacunas en el rango de temperatura adecuada, y a su vez provocar que pierdan efectividad”, advierte el informe de la Contraloría.

Al margen de lo anterior, se verificó que la cadena de frío del PAI sólo cuenta con un responsable y una enfermera de logística. Ambos son los encargados de la recepción, almacenamiento, manipulación y de garantizar la conservación de las vacunas , así como de su distribución al área urbana.

En una “inspección ocular in situ” a cinco puntos de inmunización masiva (el 27 de abril y del 12 de mayo de 2021) se comprobó la falta de medidas de bioseguridad. En tres puntos no se realizaba el control de la temperatura, en dos no se practicaba la desinfección de manos y ninguno era fumigado o contaba con el pediluvio.

El gobernador pide garantizar la dotación de dosis.

Foto: Gobernación de Potosí

Además se detectó que no se informaba a cada persona sobre los posibles efectos adversos que pueda tener la vacuna. Tampoco se preguntaba al ciudadano si tenía o presentaba algún síntoma -como dolor de cabeza, fiebre, resfrío u otros- que pueda afectar la inoculación.

También se detectó errores de datos en las planillas de vacunación y en el Registro Nominal de Vacunación Electrónica (RNVE) del SUS. Entre algunos ejemplos; un joven de 18 años que fue vacunado por tener enfermedad de base no fue registrado en el sistema.

Otras seis personas que figuraban en la planilla física de un centro médico aparecieron en otro dentro del RNVE. Otro joven de 23 años fue reportado en su certificado como si tuviera 42.

“Por lo expuesto, es pertinente que la Gobernación dote de los recursos económicos y técnicos necesarios para realizar la supervisión adecuada al proceso de vacunación hasta su conclusión; a efectos de identificar y corregir falencias y debilidades y garantizar el logro de las metas”, se sugiere.

Una niña logró vencer la covid y salir de terapia intensiva.

Foto: Sedes Potosí

262 vacunaciones a menores de 30 sin respaldo de mal de base

El informe emitido por la Contraloría dice que en el registro de vacunación en Potosí, al 13 de mayo de 2021 figuran 262 personas menores de 30 años que recibieron la inmunización. En ese momento las dosis eran aplicadas a personas mayores de 40 años. Sólo los jóvenes con patologías de base, certificadas, podían acceder a la vacuna.

Sin embargo, en ninguno de los casos identificados por la auditoría se encontró la información de la enfermedad de base que posibilitó la vacunación: ni en las planillas físicas ni en el RNVE. Estas inoculaciones se realizaron en al menos 10 centros médicos y puntos de inmunización masiva de Potosí.

Estos casos también son consecuencia de no designar un responsable o una comisión de supervisión que verifique el cumplimiento de los aspectos previstos en la planificación, organización y ejecución del proceso de vacunación, dice el informe.

Añade que, por lo expuesto, tampoco se aplicaron los formularios diseñados a escala nacional ni se elaboraron informes de las diferentes etapas de vacunación ejecutadas dentro del departamento de Potosí.

En su parte final, el documento de la Contraloría señala que en relación al “Monitoreo y Supervisión” establecidos en el Plan para la Vacunación no se están desarrollando los pasos según 1o previsto por el Sedes.

“Por cuanto se identificaron deficiencias que podrían repercutir en el proceso de vacunación y, por tanto, en que no se logre el objetivo de contribuir a la reducción del impacto de la pandemia en la sociedad y la economía boliviana”.

Cabe recordar que en este departamento, como en el resto del país, la vacunación a personas mayores de 18 años, con o sin patologías de base, fue instruida por el presidente Luis Arce recién la semana pasada. Potosí formó parte de las regiones que pidieron quitar la restricción de edad para poder llegar con los inyectables a la mayor cantidad posible de habitantes.

Potosí gestiona compra de dosis cubanas

El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, manifestó que en reuniones con el Ministro de Salud y con el presidente Luis Arce solicitó gestiones para la adquisición de la vacuna anticovid cubana para su departamento. Aseguró que hay un compromiso para coadyuvar en este cometido, pero que si hubiera un incumplimiento, el gobierno departamental logrará la compra.

“Esta vacuna tiene una eficacia de ente 93% y 95% en la inmunización contra la Covid-19. Ya hemos tenido una reunión virtual con el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de Cuba”, manifestó la autoridad departamental.

Estimó que si las gestiones son efectivas, las dosis podrían arribar a Potosí en agosto.

“Vamos a trabajar en este tema sin descuidarnos, para lograr nuestro objetivo de inmunizar a toda la población potosina”, recalcó Mamani.

Hasta la fecha, solo Venezuela anunció la adquisición de un lote de los inyectables cubanos Abdala. A un paso de su aprobación para uso de emergencia, los inmunizadores ya son aplicado en médicos cubanos y ciudadanos venezolanos.

Las autoridades farmacéuticas de la isla señalaron que sus dos vacunas llegaron a la fase tres de los estudios. Según los resultados -que no fueron publicados ni aprobados por ninguna entidad médica reguladora- la Soberana 02 logró una eficacia del 62% con dos dosis, mientras que la Abdala (la que es aplicada en Caracas) logró una eficacia del 92,28%. Esta última consta de tres dosis que deben ser aplicadas en un intervalo de 14 días.

Desde Cuba se informó que tanto la Soberana 02 como la Abdala fueron elaboradas con la tecnología de “vacuna de subunidades”. A diferencia de los fármacos aprobados por la OMS hasta ahora, la vacuna Abdala está fabricada a partir de una fracción proteica del virus Sars-CoV-2.

