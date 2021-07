Potosí: Concejo aprueba ley para regularizar construcciones clandestinas

Si los propietarios se acogen a la norma, no tendrán sanciones.

Fuente: https://elpotosi.net

En la sesión ordinaria de este jueves, el Concejo Municipal de Potosí aprobó un proyecto de ley que posibilita que los propietarios de inmuebles que no se inscribieron en la alcaldía, no regularizaron su inscripción o no la actualizaron, pueden hacerlo bajo la seguridad de que no tendrán que pagar multas ni sanciones.

Según señala el primer artículo de la norma, se trata de una actuación voluntaria por parte de los propietarios que no regularizaron su situación ante la alcaldía potosina por diferentes razones que no deberán detallar si lo hacen a partir de la promulgación de la ley.

El proyectista de la norma, Jhonny Churata, dijo que la falta de actualización de los datos sobre la propiedad de inmuebles llega al 80 por ciento de la mancha urbana y representa un gran fuga de tributos para el gobierno municipal.