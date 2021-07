Presa se rompe en Alemania al no resistir las fuertes inundaciones que dejaron más de 140 muertos y provoca la evacuación de unas 700 personas

En Alemania, una presa del río Rur se rompió la noche de este viernes al no resistir las fuertes inundaciones causadas por el ciclón Bernd, provocando la evacuación de unos 700 residentes de la zona, comunicó el gobierno de la región de Colonia.

Según recoge WDR, la posible causa de la rotura es que las compuertas de la presa del lado neerlandés estaban cerradas donde el Rur desemboca en río Mosa, cerca de la ciudad de Roermond, por lo que la masa de agua está actualmente retrocediendo.

El número confirmado de víctimas mortales causado por las fuertes lluvias e inundaciones provocadas por el ciclón Bernd que azotan desde el lunes el oeste de Alemania se eleva a 143.

Nach dem Dammbruch in Ophoven versuchten Helfer in der Nacht weiter, den Schutzwall mit Sandsäcken zu stabilisieren. Fast alle der 700 Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Einige wollten zunächst nicht mit den Rettungskräften mitkommen, manche aus Angst um ihre Tiere. pic.twitter.com/fNkvnFUoRc

