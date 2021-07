Presidente de la Asamblea cruceña plantea comisión especial para el Censo 2023

Fuente: https://asuntoscentrales.com

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, explicó que recibieron a la comisión interinstitucional conformada por el Comité pro Santa Cruz para promover el Censo y conocer sus alcances. Además, de realizar el respectivo seguimiento porque previamente se harán muchas tareas como parte de los preparativos.

«Con seguridad que cuando estemos más cerca personalmente propondré una comisión especial para que la Asamblea, que está dentro de sus atribuciones, acompañe y vea que no se estén cometiendo errores», indicó, en contacto con Asuntos Centrales.

Para afrontar el Censo, Matkovic considera que se necesita armar una hoja de ruta, solucionar problemas limítrofes y que las instituciones y sociedad colaboren. «Hay muchas dudas, sobre todo en este departamento sobre los datos que arrojó el último Censo hace 10 años atrás. Los números nos indican que mucha población no fue correctamente reflejada, eso nos afecta. Cada ciudadano que no es contado adecuadamente son recursos menos que recibe la región y son recursos que no pueden ser utilizados para dar servicios de calidad a los ciudadanos», manifestó.

En criterio de la autoridad, tendrían que realizarse acciones intercensales posteriormente para actualizar los datos periódicamente. «Es una necesidad grandísima, no haces nada con que el recálculo de cuánta gente hay en el departamento y si esos datos no se actualizan, llegas a los 10 años totalmente desfasado. Fácilmente estamos con un millón de personas demás que en el último censo”, opinó.