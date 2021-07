Presupuesto para vacunas será para salud si no se compran las dosis

Fuente: https://asuntoscentrales.com

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic, afirmó que el presupuesto aprobado en la entidad legislativa para la compra de vacunas será invertido en salud si ya no fueran necesarias más dosis. No obstante, la autoridad no cree en las promesas del Gobierno nacional, porque observa las dificultades que se están sorteando para la llegada de vacunas Sputnik V.

«Lo que nosotros hemos hecho es aprobar un prepuesto para vacunas, en caso de que el Gobierno traiga sus vacunas, no habrá necesidad para comprarlas, y ese presupuesto está en la ley y servirá para la lucha contra la pandemia. Hay muchas necesidades, no solo vacunas, seguirá habiendo enfermos, la salud está colapsada. Están las salvaguardas en la ley. Si el gobierno cumple, ese dinero quedará ahí o se utilizará para la lucha contra la pandemia», explicó, en contacto con Asuntos Centrales.

El legislador comentó que todas las fuerzas políticas en la Asamblea departamental entendieron que las necesidades que existen y se aprobó la ley sin mayores contratiempos.

En criterio de Matkovic, el gobernador verá si es necesario o no comprar las vacunas y que Santa Cruz no puede depender el Gobierno para salir de la pandemia. «Con la ley en la mano, el gobernador tiene la posibilidad de iniciar negociaciones de manera oficial. Entiendo que están contactándose con los laboratorios para ver la mejor oferta posible y hacer realidad», detalló.