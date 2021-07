Profesionales de salud dejarán de trabajar en los domos; peligra la atención de 40 enfermos de Covid en terapia

Son 139 profesionales de salud, entre médicos y enfermeras, que trabajan sin contrato y sin recibir sueldos en los dos domos de atención a pacientes Covid-19 del Hospital Japonés, donde están 40 enfermos en terapia. Ellos son conscientes de que no pueden parar sus funciones, porque los pacientes graves podrían perder la vida, pero ya están cansados de que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) incumpla con sus promesas y han anunciado que desde el martes dejarán de asistir a sus labores.

El 9 de mayo se terminó el contrato temporal que tenían los profesionales y desde el Ministerio de Salud y Deportes les prometieron que el 11 del mismo mes los recontratarían, pero hasta la fecha no se cumplió, según informa el coordinador del domo 1 y 2, Richy Anderson Hurtado.

El 28 de junio, el director de la Aisem, Haroldo Cuéllar, se reunió con los representantes de los funcionarios de salud de los domos del Japonés y se comprometió a hacer llegar las adendas de contratos hasta este viernes, con el fin de evitar que los médicos y enfermeras abandonen sus puestos de trabajo y dejen sin atención a los internados en las salas de terapia.

“Esta es la tercera vez que no cumplen con su compromiso. Nos aseguraron que hoy llegarían las recontrataciones para todos los trabajadores, pero hoy nos informan que la Aisem no puede realizar adendas de contratos y que sería difícil que lleguen las nuevas órdenes de destino”, comentó Hurtado en contacto con EL DEBER.

Hasta la fecha, 20 especialistas médicos ya abandonaron sus labores en los domos debido a la falta de pagos y contratos. En el área de Enfermería también se han producido abandonos, pero se han suplido con los contratos de la Gobernación o con los ítems del mismo hospital.

“Yo no puedo obligarlos a trabajar, porque ellos cuando se cansan anuncian que se van porque no tienen contrato y no hay qué los ate. Sin embargo, los que se quedaron están trabajando por voluntad propia y por la vida de los pacientes, porque algunos no reciben sueldo desde febrero y otros desde mayo”, comentó el jefe de los domos.

Este viernes los profesionales de salud redactaron una carta y la enviaron al ministro de Salud, Jeyson Auza, al director ejecutivo de la Aisem Javier Christian Fulguera, al secretario de Salud de la Gobernación cruceña, Fernando Pacheco y a la directora del hospital Japonés, Neisy Surriabre, para anunciar que desde el martes 6 de julio dejarán de asistir a sus labores.

El domo 1 atiende 23 pacientes en Unidades de Cuidados Intermedios (UCI), mientras que el domo 2 tiene 17 enfermos en Unidades de Terapia Intensiva (UTI), quienes se verían afectados en caso de que el abandono de los médicos y enfermeras se concrete.