Quién era ‘Hello Kitty’, una de las narcotraficantes más buscadas de Río de Janeiro con solo 20 años de edad

Fuente: RT

Con tan solo 20 años, Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, alias ‘Hello Kitty’, era una de las narcotraficantes más buscadas de Río de Janeiro. Este viernes murió en un intercambio de disparos con la Policía en el Complexo do Salgueiro, en la región metropolitana.

También fue abatido Alessandro Luiz Viera Moura, conocido como ‘Vinte Anos’, y considerado el jefe del narcotráfico de Salgueiro. Eran miembros del poderoso ‘Comando Vermelho’, una de las mayores organizaciones de tráfico de drogas del país.

La Policía Militar explicó que la operación se activó tras una llamada para denunciar que una familia había sido tomada como rehén. «Al llegar a la comunidad, hubo intercambios de disparos entre los policías y los traficantes», explicó la corporación en un breve comunicado.

Los dos narcotraficantes fueron trasladados hasta el hospital, pero al llegar ya habían fallecido. Hace dos años, los agentes llevaron a cabo una importante operación para detenerlos, pero consiguieron escapar. La Policía ofrecía 1.000 reales (casi 200 dólares) de recompensa por alguna información sobre ambos.

Según la prensa, la joven nació en 1999 y pasó de cantante en los cultos evangélicos a trabajar con el narcotráfico.

En 2018, fue identificada por la Policía como sospechosa de algunos de los robos ocurridos en la zona. La joven viajaba en la parte trasera de una moto que conducía su novio, quien murió en 2019 en el estado de Minas Gerais.

También formó parte de los «guardias de seguridad» del narcotráfico en Salgueiro y articuló enfrentamientos con facciones rivales. Era asidua a los bailes «funk» en las favelas y se cambiaba el pelo constantemente en un intento de no ser identificada.

La policía, que la calificó como una criminal «peligrosa y audaz», también la investigada por homicidio. En internet, abundan fotos de ella exhibiendo armas de gran calibre.

Na manhã desta sexta-feira (16), a criminosa Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, de 21 anos, conhecida como 'Hello Kitty', foi morta durante uma troca de tiros com policiais do batalhão de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/obZsjJKxsM

— Crimes Reais (@CrimesReais) July 16, 2021