¿Quién ideó la carta de renuncia de Morales en las FFAA? otro Almirante apunta a Kaliman

Es el segundo jefe militar que afirma que no existe ninguna documentación oficial de la reunión del 10 de noviembre de 2019

Fuente: El Deber

La mañana de este sábado apareció la declaración del Almirante, Flavio Arce San Martín, que en noviembre de 2019 era Jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. En ese documento, el ex jerarca castrense afirmó que fueron convocados por el entonces Comandante en Jefe, general Williams Kaliman, quien les entregó copias del comunicado de prensa que iba a leer y donde se sugería la renuncia de Evo Morales a la presidencia del Estado.

“Recuerdo que en ese momento aproximadamente a las 16:00 horas salí de la oficina del comandante en jefe y cuando volví se tenía el borrador de dicho comunicado, el mismo que me fue entregado y sugerí que el mismo debía estar enmarcado en la Constitución y las leyes, fundamentalmente la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas”, señala la declaración del exjefe militar.

En seguida afirmó que había varias copias del documento que fueron entregadas a todo el Alto Mando que fue convocado, “existían varias copias que fueron entregadas a todos los asistentes, el asesor jurídico era el coronel Argandoña”.

El 10 de marzo de este año, tras prestar sus declaraciones informativas en la Fiscalía, el general San Martín fue aprehendido, luego detenido y enviado a la cárcel de San Pedro por el lapso de seis meses, acusado de terrorismo, sedición y conspiración

El proceso que enfrentan los jefes militares es por el denominado caso golpe de Estado, impulsado por la exdiputada, Lidia Patty y el Gobierno. El exministro de Defensa, Javier Zavaleta afirmó que es esa reunión la que condena a los militares porque deliberaron ese comunicado entre todos para luego salir a leer el mismo de manera pública.

El abogado, Jaime Vera, defensor del general Gonzalo Terceros acusado por el mismo caso, aseguró que esta declaración ratifica la versión de su cliente en sentido de que el autor de ese comunicado fue el ex comandante, Williams Kaliman y que sus camaradas solo acompañaron esa decisión sin ninguna participación directa en su redacción.

El ex vicepresidente, Álvaro García Linera declaró en una entrevista que hubo cuatro documentos que discutieron los militares a mediodía del 10 de noviembre y que esa información fue brindada por los ayudantes de los generales que estaban en esa reunión.

El abogado Vera recordó que su cliente también dijo que de esa reunión de jefes militares no existe ningún documento de convocatoria oficial y que todo fue orden verbal, lo que también fue cuestionado por los fiscales.

“Tal como señala el general Terceros, no hubo una reunión, no hubo una coordinación, no hubo un diálogo, ni siquiera una forma de intercambio de ideas u opiniones para la redacción de ese comunicado, el almirante San Martín aclara que fue una instrucción verbal”, dijo Vera.

