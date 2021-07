Real Tomayapo vuelca la página y piensa en San José

Fuente: https://elpais.bo

El elenco de Real Tomayapo viene de una caída en casa frente a Independiente de Sucre. Los dirigidos por Pacheco volvieron a las prácticas pensando en su próximo rival, San José en Oruro.

El elenco tarijeño sabe que tiene que recuperar puntos perdidos en el IV Centenario y que San José es un equipo al cual sus rivales directos están sacándole puntos, por lo que, pese a que el cotejo será en Oruro, el equipo chapaco se encuentra en la situación de ir a conseguir los tres puntos.

Real Tomayapo tuvo una semana con lesionados previo a Independiente, como Jimmy Isita y Rodrigo Ávila. David Robles también es uno de los jugadores que no estaba al cien por ciento más allá de que fue de la partida.

Otra particularidad de esta fecha que se aproxima es que será el momento de los jugadores que llegaron en el mercado de invierno. José Báez, Harry Céspedes, Moisés Calero y Eduardo Puña son las caras nuevas en el campamento tomayapeño.

Precisamente sobre Puña y Calero hay que mencionar que ya se incorporaron a los entrenamientos y que al ser futbolistas de División Profesional no habrá mucho problema en que pueda ser habilitados lo más pronto posible en el sistema.

“Feliz y contento por la oportunidad que me da el club, me abre las puertas para encarar este campeonato. Vamos a aportar con nuestro granito de arena para que el club esté lo más arriba posible, mis compañeros me recibieron como uno más, eso me pone contento también, tuve la oportunidad de jugar con varios y más allá de buenos jugadores son excelentes personas”, expresó el lateral derecho Eduardo Puña.

El profesor está dando la oportunidad a varios, hay que aprovechar. En este momento estoy a las órdenes del preparador físico para estar lo mejor posible. Analizamos el partido y sabemos que va ser duro en Oruro, venimos de un golpe duro, pero hay que dar vuelta la página pensando que el campeonato es largo y que podemos sumar puntos afuera. Mis hijos mi familia está contenga que juegue en Tarija, pero eso no cambia en que esté enfocado en el club”, acotó Puña.

Moisés Calero también emitió su criterio respecto a estar en Real Tomayapo.

Contento y feliz por haber llegado a Tarija, tengo algunos conocidos como Walter, Isita y Zamora. Me decidí por Tomayapo porque quiero sumar minutos y ser un apoyo para el club, ya desde que inició la temporada sigo al equipo, ahora queda hacer caso al profesor para poder jugar y ganar lo que se pueda. Soy un jugador que le encanta encarar e ir siempre para adelante, a los hinchas decirles que nos apoyen porque nosotros vamos a trabajar día a día para salir adelante”, dijo el delantero ex The Strongest y Palmaflor.

DELANTERO

En los últimos días trascendió que Real Tomayapo busca reforzarse con un centro delantero más, tiene la posibilidad de sumar un extranjero ya que tiene aún cupo o también nacional ya que esta temporada la División Profesional permite jugar en el mismo torneo en dos clubes diferentes.

La pasada semana sonaron algunos nombres del entorno nacional, ahora se tiene más fuerte que el nueve vendría del fútbol argentino, puntualmente de la Primera Nacional. En esa categoría se conoce que el atacante de Temperley, Lucas Banduciel rescindió vínculo y viene para el fútbol boliviano.