Renovado, Piraí Vaca presenta su nuevo material musical

Fuente: lostiempos.com

A Piraí Vaca, destacado músico cruceño reconocido a nivel internacional, la pandemia y sus efectos no le han frenado; aunque el artista asegura que fue forzado a “un parón”. Este fin de semana estrenó el videoclip de la canción “Cielo abierto”, una de las 11 que conforman su nuevo DVD “Ángel de la Lluvia”, y lanzó su tienda virtual junto a la publicación de partituras de los arreglos de música boliviana que realizó en 2005.

“Hace más de 15 años que estos arreglos deberían haber visto la luz. Estos arreglos han paseado por más de 30 países, a los cuales hemos llevado estas tonalidades bolivianas. Allí, siempre me han pedido las partituras, pero jamás las he tenido listas, entonces es realmente algo extraordinario para mí este nuevo material”, señala Vaca. Se trata de cinco partituras de música boliviana, tres de ellas pertenecen a “Seis aires indios”; otra a “Alma cruceña”, que, según el artista, es la que más le han pedido desde todas las latitudes, y “Nevando está” y “Feria”, de Alfredo Domínguez.

“Cielo abierto”, un candombe de ritmo uruguayo y origen africano, ya está disponible en el canal de Piraí Vaca, en YouTube, así como también para su venta en físico y en alquiler a través de la página de streaming Mowies. Por su parte, el DVD fue filmado en el Hotel Casa Grande de La Paz, con una pantalla gigante, siete cámaras y una grúa. Éste contiene más de una hora de música boliviana, latinoamericana y española con títulos como “Alfonsina y el mar”, “Muñasquetay”, “El capricho árabe”, “La serenata española”, entre otros.

Para Piraí, esto constituye un “logro extraordinario” a través de toda su vida. “Estos últimos 15 años me he sentado a escribir, a preparar la publicación y siempre me ha consumido el hecho de tener que viajar y tocar -que es una ocupación extraordinaria- y lo urgente me alejaba de lo importante”.

Sobre su tienda digital, Piraí Vaca Online Store (shop.piraivaca.com), el artista sostiene que es un espacio donde estarán disponibles sus CD, DVD, MP3 en discos o piezas individuales y las partituras, además de otro material que en el futuro se irá ofreciendo. Cabe destacar que los discos del músico están disponibles en una distribuidora de Estados Unidos y otra en Europa.

Otra de las novedades del artista es su concierto virtual, que se realizará el 31 de julio desde el estudio del artista Lorgio Vaca, en Santa Cruz, y que será retransmitido por diferentes medios locales como El Deber, Página Siete y, por supuesto, Los Tiempos.

“Estos tres elementos constituyen un hito especial para mí”, dijo Piraí manifestando que lo mejor está por venir. “Siento profundamente que esto es el comienzo de algo realmente bueno que es lo que se viene”, expresó.

Confesó que la Covid-19 lo ha doblegado, «soy un tipo extremadamente sano, jamás voy al médico, jamás he estado en una clínica, no me enfermo casi nunca y el Covid me doblegó. Realmente me sorprendía porque yo no veía que mejoraba, mi cuerpo llegó a un estado inerte que me era completamente desconocido (…). El hecho es que lo mejor está recién por venir”, enfantizó.