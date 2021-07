Richard Branson hace historia tras completar con éxito su primer viaje al espacio a bordo de la nave SpaceShipTwo

Con esta hazaña el fundador de Virgin Galactic consigue adelantar a Jeff Bezos, de Blue Origin, en la ‘carrera espacial’ de multimillonarios.

Fuente: actualidad.rt.com

El multimillonario británico Richard Branson ha realizado con éxito este domingo su primer vuelo estacial a bordo de la nave SpaceShipTwo VSS Unity, desarrollada por su empresa de turismo espacial Virgin Galactic.

Desde el cosmódromo de la compañía Spaceport America, ubicado en el estado de Nuevo México, EE.UU. despegó cerca de las 14:30 GMT, el portaviones VMS Eve de doble fuselaje.

Tras ascender lo necesario, el VSS Unity se desprendió de la nave principal, encendió sus cohetes y se disparó hacia arriba a gran velocidad superando los 80 kilómetros de altitud.

Richard Branson viaja al espacio en el primer vuelo con pasajeros de Virgin Galactichttps://t.co/nL6GoVQ6z1 — RT en Español (@ActualidadRT) July 11, 2021

De vuelta en el cosmódromo, Branson celebró al momento del aterrizaje tras su histórico vuelo de aproximadamente 90 minutos, convirtiéndose en la primera persona en despegar en su propia nave espacial.

El objetivo del vuelo era evaluar y mejorar las distintas experiencias que Virgin Galactic ha prometido a sus futuros clientes, como la ingravidez, las vistas de la Tierra y la comodidad en la cabina.

La aeronave de Virgin Galactic despegó con el magnante Richard Branson a bordo en el primer vuelo tripulado de la compañía rumbo al espaciohttps://t.co/nL6GoVQ6z1 pic.twitter.com/uC3owmk94h — RT en Español (@ActualidadRT) July 11, 2021

Se trata del 22.º vuelo de prueba para la nave VSS Unity y el cuarto vuelo tripulado de Virgin Galactic. La compañía espera hacer dos pruebas más antes de lanzar sus viajes comerciales en 2022.

Los seis tripulantes de la misión Unity 22 fueron cuatro especialistas en misiones, incluido Branson, y dos pilotos. Este viaje se produce pocos días antes de otro similar que realizará el próximo 20 de julio el fundador de Blue Origin, Jeff Bezos, junto con su hermano Mark.

Previo al lanzamiento de Virgin Galactic, Blue Origin afirmó que el vuelo de su rival no podrá considerarse como espacial, porque la nave no alcanzará la altura de 100 kilómetros y por lo tanto no va a cruzar la línea de Kármán, considerada la división entre la atmósfera y el espacio exterior.

Los viajes anteriores de la empresa de Branson superaron la altura de 80 kilómetros, y el último trayecto tripulado alcanzó los 88,5 kilómetros en su punto más alto. Tanto la NASA como la Administración Federal de Aviación y la Fuerza Aérea de EE.UU. reconocen el límite de 80 kilómetros, o 50 millas, de altura como el comienzo del espacio exterior.

Virgin Galactic recibió el permiso oficial de la Administración Federal de Aviación de EE.UU. para lanzar a turistas al espacio después de que realizara con éxito una prueba tripulada suborbital de su nave SpaceShipTwo Unity el pasado 22 de mayo.

Fuente: actualidad.rt.com