Rodrigo Paz defiende el puente 4 de Julio y a las empresas municipales

El senador y exalcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, en una conferencia de prensa ha defendido el puente 4 de Julio, argumentando que el IDIF de la Fiscalía emitió un informe indicando que el contrato cumple todos los requisitos necesarios, y que no hay delitos en su contra.

En ese sentido, Paz señaló que hay empresas dentro de la Alcaldía que generan un servicio social y no económico, por lo tanto no es de mayor importancia si generan pérdidas.

«Hay empresas que no establecen utilidad, ahora nosotros cuando estábamos dirigiendo la Alcaldía era una época muy dura, no hemos discriminado a los consultores, el alcalde (Jhonny Torres) debe ver que las instituciones no son para generar utilidades económicas», declaró Paz.