Romero, García y Andersen, las nuevas caras en Real Santa Cruz

Con el objetivo de mejorar la campaña hecha en el primer semestre del año en la División Profesional, Real Santa Cruz decidió hacer varios cambios en su plantilla de jugadores. A inicios de esta semana el club anunció el alejamiento de tres futbolistas extranjeros y casi de inmediato aseguró el mismo número de refuerzos.

Ya se incorporaron al plantel el defensor César García y el delantero Dorny Romero, ambos nacidos en República Dominicana; además del defensor David Andersen, argentino naturalizado boliviano.

Estos jugadores llegaron para ocupar las plazas que dejaron vacantes los argentinos Marcel Román (volante) y Marcelo Argüello (delantero), además del panameño Carlos Navas (delantero).

También resta oficializar la llegada de un futbolista haitiano, que ocuparía el lugar del delantero colombiano Juan Camilo Vega, de quien se da por hecho que no continuará en el club.

«Es una oportunidad importante jugar contra un club (Bolívar) que tiene trayectoria y tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien«, dijo Romero, quien espera debutar ante la academia paceña, el domingo, en La Paz. El delantero, de 23 años, anteriormente militó en Venados de Yucatán de México.

«Queremos clasificar a un torneo internacional, venimos a sumar, abrir las puertas a los dominicanos», expresó por su lado García, de 28 años, quien fue seleccionado de su país entre 2011 y 2012, y que viene del club Cibao de República Dominicana.

Andersen, de 32 años de edad, es más conocido en Bolivia, sobre todo en Santa Cruz, ya que en el profesionalismo defendió los colores de Oriente Petrolero y Destroyers.

«Ya cuento con la documentación para ser habilitado como boliviano, estoy a disponibilidad del club. He esperado mucho, he trabajado mucho viendo la oportunidad que me da el club”, señaló Andersen.

Real Santa Cruz se encuentra en el decimotercer puesto en la tabla de posiciones del torneo de la División Profesional. En siete fechas acumuló seis puntos y está a 10 unidades de The Strongest, Bolívar y Nacional, que son los líderes del campeonato. Los albos deben visitar a Bolívar, el domingo (19:30), en el reinicio del torneo.

OCTAVA FECHA

Viernes 9 de julio

Real Tomayapo 19:30 Independiente P.

Sábado 10 de julio

Aurora 14:30 San José

Real Potosí 14:30 The Strongest

Royal Pari 17:00 Wilstermann

Domingo 11 de julio

Always Ready 15:00 Palmaflor

Guabirá 17:15 Oriente Petrolero

Bolívar 19:30 Real Santa Cruz

Lunes 12 de julio

Blooming 19:00 Nacional Potosí