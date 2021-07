Salvatierra admite que el MAS en 2019 discutió renuncia colectiva

Pablo Peralta M. / La Paz

Adriana Salvatierra sostuvo que su renuncia a la presidencia del Senado en 2019 fue una decisión asumida de forma “conjunta”. La exsenadora también indicó que entonces el MAS en el Legislativo discutió renunciar de forma colectiva, frente a las presiones que entonces había contra los políticos del partido azul.

La versión de Salvatierra cobra vigencia debido a que el lunes se presentó a declarar de forma voluntaria ante la Fiscalía por el denominado caso “golpe”.

“He manifestado públicamente: mi renuncia no fue una iniciativa de carácter individual. Fue una decisión asumida de forma conjunta. Lo manifesté en medios de comunicación, lo manifesté en las reuniones y ampliados de nuestro partido, lo manifesté en múltiples escenarios, porque yo no puedo presentar una renuncia individual y deslindarme de la responsabilidad”, afirmó Salvatierra en entrevista con el programa Que no me pierda, el martes.

El 13 de diciembre de 2019, Eva Copa, entonces presidenta del Senado, sostuvo que, en una reunión de bancada, Salvatierra supuestamente manifestó que renunció a asumir el poder porque podían reactivar contra su padre el proceso por el caso tractores.

“Por su propia voz manifestó de que tuvo que renunciar a la Presidencia, porque ella debería de estar ahorita como presidenta transitoria, pero ha renunciado porque mencionó ella en una reunión de bancada que lo único que tenía, que era su papá y su mamá, y que no podía asumir este cargo, porque si no, le iban a reactivar el proceso de los tractores”, afirmó entonces Copa.

No obstante, en un video difundido el 24 enero de 2020, Salvatierra manifestó lo siguiente sobre su renuncia: “Mi renuncia verbal a la presidencia de la Cámara de Senadores no se debió a motivos personales, sino a razones políticas. Esta decisión fue asumida de forma conjunta con el presidente Evo Morales, con el vicepresidente Álvaro García Linera, y esto ha sido manifestado y aclarado en diferentes reuniones que se han realizado con movimientos sociales, con autoridades de nuestro instrumento político por ellos mismos”.

Por otro lado, en la entrevista mencionada se consultó a Salvatierra sobre si hubo una llamada de Aldo Camacho, entonces jefe de comunicación en el Senado, para transmitir a sus colegas supuestamente una instrucción suya de que todos debían renunciar, como indicó Omar Aguilar, exsenador del MAS, Salvatierra dijo: “Yo no puedo hacerme cargo de aquello”, aunque después indicó: “Además no sé si hubo o no hubo, no le puedo decir aquello”.

Sin embargo, luego agregó: “Yo no hablo de instrucciones, porque yo no puedo dar instrucciones de ese tipo. Sí sé que muchos lo discutimos, que, en algún momento, por las diferentes presiones, cuando vieron la situación de Evo Morales, sobre quien ese día pesaba una orden de aprehensión, le habían quemado la casa de su familia, muchos corrían riesgo”.

Salvatierra reiteró que legisladores del MAS discutieron dimitir, debido a la coacción que sufrieron los asambleístas de esa tienda política.

“Nadie renunció porque esa mañana se despertó con un estado de ánimo distinto, o porque fue sometido a condiciones subjetivas. No. Hubo un conjunto de coacciones, y eso todo el mundo lo sabe. Entonces, yo entiendo que sí se discutió en algún momento y por supuesto también reconozco que primó una línea con mayor racionalidad, y esa línea con mayor racionalidad dijo ‘no, es momento de reorganizarnos nuevamente y de reorganizar las cámaras’, y eso fue lo que posteriormente sucedió”, aseguró.

En 28 de abril de este año, los exsenadores Eva Copa y Omar Aguilar sostuvieron que después de que Morales renunció a la Presidencia, se instruyó a toda su bancada a dimitir .

“Adriana Salvatierra, a través de su comunicador Aldo Camacho, nos hace llamar. Yo le digo: ‘¿Quién ha instruido?’. Y me responde ‘Adriana Salvatierra’. (Yo le dije) ‘Dígale a Adriana Salvatierra que no renunciamos ni aunque el Papa me lo pida’”, contó Aguilar a Página Siete en esa fecha.

En esa oportunidad también Copa se pronunció: “Sí, han llamado para que se renuncie, pero (dijimos) nosotros ‘por qué vamos a renunciar, Nosotros no hemos hecho nada, nosotros vamos a cumplir nuestra gestión’. Y así lo hemos hecho”.