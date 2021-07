Santa Cruz: Autoridades instan a desarrollar políticas para la luchar contra la violencia hacia los menores de edad

Estadísticas. Datos de Visión Mundial dan cuenta que el 45% de la agresión contra los infantes viene desde el hogar, siendo los padres y padrastros los principales actores; les siguen la escuela y el barrio.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

En el salón del Centro de Educación Ambiental (CEA), el gobernador Luis Fernando Camacho, junto con autoridades departamentales y municipales dio por inaugurado el XIX Encuentro departamental de alcaldes, concejales, defensorías de la niñez y adolescencia y sociedad civil, y la II Mesa interprovincial 2021.

En la oportunidad, luego de la presentación de datos preocupantes sobre la violencia intrafamiliar hacia los infantes en el país expuesto por la ONG Visión Mundial, que se da principalmente en el hogar, seguido de la escuela y el barrio, la primera autoridad del departamento expuso que, además de analizar la situación de los niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad, en esta reunión se buscarán estrategias, planes y proyectos para poner en marcha, para así trabajar de manera conjunta entre los tres niveles del Estado y buscar solución a sus problemas.

Haciendo referencia al alto índice de violencia desde el hogar, Camacho aconsejó que es desde la casa de donde hay que darles amor, seguridad y tranquilidad a los hijos, y también solicitó a las autoridades a fomentar políticas municipales, departamentales y nacionales a favor de la protección de las niñez y adolescencia.

“Vamos a poder lograr un pequeña luz de esperanza para nuestros niños, niñas y jóvenes que hoy están en esta situación (de vulnerabilidad) (…) Este es un trabajo que no mira colores, que no mira distinción social, que no mira absolutamente ninguna diferencia, solo tratar a nuestros niños con la misma atención que tratamos a cualquier persona”, agregó Camacho, instando a las instituciones públicas a llevar adelante importantes proyectos y alianzas para lograr este objetivo.

Por su parte, el gerente regional oriente de Visión Mundial, Roy Pérez, coincidió con Camacho en pedir el fortalecimiento de las instituciones públicas en la lucha por los derechos y la protección de los menores de edad, habida cuenta que, de acuerdo a estadísticas, el hogar representa el 45% de donde se genera la violencia hacia ellos, y que los actores más violentos son los padres y padrastros.

Mientras que el 87% de las agresiones se da porque los progenitores no saben comunicarse con sus hijos, por lo cual este problema es generado por la familia ante la falta de empatía en el hogar, donde deben ser más protegidos los infantes.

De la misma manera, el secretario de Desarrollo Humano y el director del Servicio de Políticas Sociales de la Gobernación, Fernando Pacheco y Freddy Jiménez, respectivamente, expresaron su predisposición en colaborar con todos los planes departamentales referentes a la protección de los menores en situación de vulnerabilidad en el departamento.