Santa Cruz: Defensa de abogado penalista dice que hay un acuerdo conciliatorio y transaccional con mujer que denuncia violencia

«Temía por mi vida»

“Estoy en Estados Unidos hace un mes, inicié el proceso en marzo sin ningún resultado pese a las pruebas y elementos que presenté”, comentó María Isabel Suárez desde Estados Unidos, país al que se fue hace un mes por motivos de seguridad luego de haber denunciado a su expareja, un abogado constitucionalista, por violencia familiar.

Ella, a través de su defensa, pidió la detención en el penal de Palmasola para el acusado, luego de sentar la denuncia por violencia familiar y sicológica.

“Tenía orden de alejamiento pero no cumplió. Recibí amenazas de muerte, de quitarme a mi hija. Me vi en la obligación de firmar un acuerdo transaccional con él, me obligó porque era la única manera de que firme los permisos de viaje para mis hijos”, señaló Suárez.