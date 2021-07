Santa Cruz, someten a estudios a 12 profesionales por posible brote de la variante Delta

Fuente: El Deber Carmela Delgado, Deisy Ortiz Duran / Santa Cruz

Cuando la tercera ola comienza a dar algo de respiro, se encienden las alertas por un posible brote de la variante Delta en un centro hospitalario de la seguridad social, donde12 profesionales de salud fueron internados y aislados por síntomas que derivaron en cuadros de neumonía atípica, compatibles al Covid-19.

La médica Deisy Ugarte, epidemióloga del centro hospitalario, informó que los contagios se dieron la semana pasada entre el personal del servicio de Emergencias que atiende pacientes con Covid-19.

Los afectados, médicos y enfermeras, fueron hospitalizados y algunos ya han sido dado de alta, pero sus casos están en estudio porque presentaron cuadros de neumonía atípica y también llama la atención la propagación rápida que se dio entre el personal del área.

Afortunadamente todos han presentado cuadros leves y moderados, es decir, ninguno tuvo que ser internado en cuidados intermedios ni intensivos.

Ugarte indicó que las tres pruebas de PCR hechas por el centro hospitalario dieron negativo a coronavirus, pero las “placas tomográficas muestran patrones de neumonía atípica, razón por la cual se están cursando otros estudios hasta establecer las causas de estas complicaciones”, dijo Ugarte.

Detalló que algunos, incluso, fueron sometidos a estudios de lavado broncoalveolar y, otros, a estudios en paneles de neumonía, pero estos no fueron concluyentes, porque no permitieron establecer las causas. “Lo que nos llama la atención es que tienen patrones de neumonía. Es neumonía, pero todavía no sabemos la causa”, insistió la profesional, al indicar que eso lleva a indagar más al respecto.

Con este objetivo, se enviaron muestras al Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop) y están a la espera de los resultados.

Señaló que también se les hizo pruebas de dengue, zika, chikunguña, leptospirosis e influenza, y en todas han dado negativo.

Al respecto, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Erwin Viruez, indicó que los síntomas que hacen sospechar de la nueva variante es el periodo de incubación, que es mucho más corto, además de los malestares que se acentúan en lo gastrointestinal.

“Seguimos manifestando que se deben seguir con las medidas de bioseguridad, porque esto es complementario a todas las estrategias que hemos iniciado de vacunación masiva”, remarcó Viruez, sin dar más detalles de los posibles casos.

La autoridad sanitaria indicó que hay una sala situacional que hace la vigilancia epidemiológica, pero no tienen todavía el reporte con especificaciones, pero remarcó que van a solicitar un informe a la seguridad social.

“Un comportamiento que se ve en este tipo de pacientes y eso genera la sospecha, pero no quisiéramos entrar en la desesperación de la variante, porque queremos ser responsables y serios en el manejo de la información y todos estos casos sospechosos tienen que incluirse en un protocolo, donde las pruebas son enviadas al Inlasa, donde hace la secuenciación”, señaló la autoridad sanitaria.

La variante Delta, que surgió en India, está ocasionando estragos en otros países como Brasil, Singapur, Reino Unido y Portugal.

Segundad dosis

Ante el retraso de la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V, el ministro de Salud, Jeyson Auza, afirmó que se analizará los resultados de estudios científicos que se realizan en el exterior para asumir una determinación final de combinación de vacunas, pero por el momento confía en la pronta llegada del segundo componente.

“Lo que estamos manifestando es que toda decisión que asumamos como país va a estar basada en estudios serios, los que se están realizando o pueden concluir, y nos va a dar los insumos necesarios para tomar una determinación”, dijo la autoridad.

Auza considera que por el momento es difícil establecer la intercambiabilidad de vacunas, pero reitera que esperan estudios científicos para hacer las valoraciones correspondientes.

“Las personas que han recibido la primera dosis de la Sputnik V están protegidas por el momento y con una alta efectividad, cuando reciban la segunda dosis esa efectividad se incrementará”, señaló.

Sobre este tema, la viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, Alejandra Hidalgo, informó que especialistas de Argentina, Rusia y España coadyuvan con el análisis para establecer cuál será el procedimiento para utilizar la dosis china como refuerzo. “Es una planificación que se debe realizar con varias autoridades, estamos realizando el análisis con autoridades de la Argentina, España y el propio Fondo Ruso, estamos pendientes de esto. Los estudios los estamos verificando, cuál será el procedimiento y lo que esperamos es poder dar, en un periodo no mayor a las dos semanas, una respuesta conclusiva”, señaló.

Mientras tanto, la gente continúa peregrinando en busca de su segunda dosis de Sputnik V. para protegerse contra el Covid-19.

Las personas que recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V continúan con la incertidumbre sobre la llegada del segundo componente para completar su esquema.