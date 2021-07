Santa Cruz: Una gran cantidad de pacientes llega hasta el Hospital San Juan de Dios reclamando atención

Juan Delgadillo/Juan Carlos Fortún

Tras cumplirse los tres días del paro médico, realizado por los trabajadores de salud del Hospital San Juan de Dios, desde las primeras horas de este viernes se observó una gran demanda de pacientes que llegaron hasta el nosocomio buscando atención para sus diferentes patologías.

La mayoría de las personas que se hicieron presentes fue para reprogramar la atención, indicaron a EL DEBER.

“Solamente vengo a reprogramar porque han estado tres días en paro: martes, miércoles y jueves. Es muy lamentable que estos doctores, del San Juan de Dios, todo el tiempo están en paro y no hay quien diga nada”, reclamó Eduardo Alderete, un vecino del Plan Tres Mil que se encontraba en la fila.

Añadió que es inaudito que en los últimos 40 días se haya topado con cinco paros de los trabajadores en salud.

Elvio Raldes, otro vecino que llegó hasta los predios del San Juan de Dios, mostró su molestia por la falta de fichas, “me tienen a vueltas, vine (primero) el lunes y me dijeron: vengase el miércoles, volví ese día y me salieron que no hay cupos, por estoy ahora esperando que me atiendan”, dijo el hombre.

También resaltó que, si bien consiguió ficha para hoy, le pueden salir con otra historia adentro y reprogramar su atención, “donde tendría que volver y dormir acá afuera (del hospital) en la intemperie, por último, no puede ser que un médico (por día) solamente atienda entre cuatro a cinco personas cuando debería ser 10 por lo menos”.