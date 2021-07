Scarlett Johansson demanda a Disney por estrenar ‘Viuda Negra’ en Disney Plus

The Wall Street Journal’ se hace eco de la demanda de Scarlett Johansson a Disney por haber estrenado ‘Viuda Negra’ en Disney Plus. La acusación ya se encuentra en la corte de Los Ángeles, california.

Scarlett Johansson ha presentado una demanda contra Disney por estrenar Viuda Negra en Disney Plus, según informa The Wall Street Journal. De acuerdo al documento legal, que fue entregado ante la corte de Los Ángeles (California) este jueves, los dirigidos por Mickey violaron las condiciones del contrato con la actriz cuando lanzaron el largometraje en cines y Disney Plus de manera simultánea.

¿Por qué esta situación afectó a Scarlett Johansson? Una parte del salario de la actriz dependía del rendimiento de la película en la taquilla internacional. Al ofrecerse también a través de la plataforma de vídeo en streaming, disminuyó la posibilidad de obtener un ingreso mayor. Este tipo de acuerdos son comunes entre Disney y los actores del Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, es la primera vez que un filme de Marvel Studios aterriza al mismo tiempo en los cines y Disney Plus. El motivo, evidentemente, está relacionado con la pandemia. Las salas todavía no reanudan sus operaciones al 100% y, por esta razón, Disney amplió sus opciones de éxito estrenándola mediante Premier Access.



El problema es que los ingresos generados en el servicio no llegan a los bolsillos de Scarlett Johansson, mientras que el dinero generado en la taquilla quedó muy lejos de lo esperado. Una fuente familiarizada con los detalles de su contrato afirmó que Johansson perdió, aproximadamente, 50 millones de dólares por culpa del estreno en Disney Plus. Disney se habría negado a renegociar el contrato con Scarlett Johansson

Todavía más grave, la demanda indica que los representantes de Scarlett Johansson intentaron renegociar el contrato cuando se enteraron que Disney planeaba lanzar Viuda Negra en Disney Plus. No obstante, aparentemente ni Disney ni Marvel respondieron a la solicitud.

Tiempo atrás, cuando se desató la COVID-19 en China durante 2019, el equipo legal de Scarlett Johansson acudió con Marvel Studios para solicitarles garantías de que el estreno sería exclusivo de los cines. La productora, además de asegurar que la estrategia original seguía en marcha, también prometió contactarla para discutir detalles del contrato en caso de que el plan cambiara. Ese contacto nunca se produjo, según la demanda.

Como bien sabemos, el plan original de la compañía era estrenar Viuda Negra únicamente en los cines. No obstante, los múltiples retrasos provocados por la COVID-19 hicieron que Disney se replanteara su estrategia. Viuda Negra no podía hacerse esperar más tiempo porque sus aplazamientos afectaron a todo el calendario de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. La solución, entonces, fue ofrecerla en Disney Plus y en los cines que pudieran exhibirla.

John Berlinski, el abogado que lleva el caso de Scarlett Johansson, anticipó que la acción legal de su cliente podría desencadenar más demandas contra Disney. Y es que, como se mencionó en un principio, una parte del salario de los actores está sujeto al éxito del filme en la taquilla. «Este seguramente no será el último caso en el que el talento de Hollywood se enfrente a Disney y deje en claro que, sea lo que sea que la compañía pretenda, tiene la obligación legal de cumplir con sus contratos», expresó.

