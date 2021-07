Se cumple un año de la muerte de Óscar Urenda, un guerrero en la lucha contra la Covid

Fuente: paginasiete.bo

A la 1:00 de la madrugada del 24 de julio del 2020, el doctor Óscar Urenda perdió la batalla contra la Covid-19. Él dejó un legado de lucha para su tierra cruceña cuando encabezó la cruzada en contra de la pandemia, a sus 72 años. Hoy se cumple un año de su partida.

Urenda fue secretario de salud de la gobernación por 10 años y sus esfuerzos se redoblaron en marzo de 2019, cuando la pandemia de la Covid-19 llegó a Bolivia. A pesar de ser parte del grupo de riesgo, pues tenía 72 años, enfrentó el reto y exhortó a todo el departamento a cuidarse y mantener las medidas de bioseguridad.

De hecho, su comprometida gestión frente a la pandemia llamó la atención del Gobierno Central, que lo quería como ministro de Salud. “Recibí una invitación de parte de alguna gente del Ministerio para formar parte del gabinete; pedí que no me llame la presidenta para no tener que decirle que no. Yo me debo a Santa Cruz, tengo que trabajar por Santa Cruz. Formo parte del equipo del gobernador que me dio hace diez años la oportunidad y no era justo que yo, por una invitación para ser ministro, lo abandone”, dijo el doctor Urenda en julio del año pasado.

Mensajes de agradecimiento a Urenda

En conmemoración del año de su partida, internautas y personalidades publicaron mensajes de agradecimiento por el trabajo del doctor Urenda.

“Hoy repito las mismas palabras que te dije entonces: Volá papito, todo va estar bien. Volá muy alto. Volá tranquilo. Tu estela escribirá en la historia y es tan inmensa, que seguirá guiándonos en el camino”, escribió la hija del galeno, Carmen Urenda en Facebook. La publicación es acompañada con una canción dedicada a su padre.

En su cuenta de Twitter, el periodista Tuffí Aré escribió un mensaje dedicado al médico: “Un año sin Óscar Urenda. El vacío de su liderazgo se siente. Abrazo hasta el cielo doctor”

La tarde de este sábado se realizará la misa de un año por la partida de Óscar Urenda.

