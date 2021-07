Se desbarata denuncia del Gobierno en contra del expresidente Macri

Fuente: paginasiete.bo

Erika Segales / La Paz

Dos exministros de Mauricio Macri, expresidente de Argentina, y el exembajador de ese país en territorio nacional negaron que se haya enviado “material bélico” en 2019 a Bolivia, tal como lo denunció el jueves el canciller Rogelio Mayta.

El jefe de la diplomacia boliviana difundió una supuesta carta, fechada el 13 de noviembre de 2019, atribuida al excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Terceros, en la que agradece al entonces embajador argentino Normando Álvarez el “envío de material bélico”.

Sin embargo, Álvarez ayer difundió una carta pública en la que, entre otros detalles, sostiene que estando al frente de la embajada argentina en Bolivia nunca recibió un pedido de ese tipo, e indica que “la nota publicada nunca fue recibida” por él.

“Dentro de las funciones como Embajador no existe forma alguna de autorizar o enviar ningún tipo de asistencia a las Fuerzas Armadas o Policiales y mucho menos material de ninguna clase, ya que los embajadores son representantes de países y no administradores de recursos militares, policiales o de otra índole (…). Me sorprendió amargamente la noticia, ya que en ningún momento la Embajada Argentina en Bolivia, cuando yo la presidía, recibió ningún pedido de esta índole y la nota publicada nunca fue recibida por mí”, dijo el exembajador argentino.

Asimismo, la exministra de Seguridad de Argentina Patricia Bullrich y el excanciller argentino Jorge Faurie rechazaron que hubiera existido la petición y envío de material para la FAB. “Nunca pasó por mis manos pedido alguno de material para la Fuerza Aérea Boliviana”, expresó Bullrich.

Por su parte, Faurie señaló a medios argentinos: “A través de la Cancillería argentina no se envió material de ningún tipo. Ni de papeles ni de gases lacrimógenos ni de ningún otro elemento, ya que no tengo conocimiento de cuáles son los que agradece la autoridad militar al embajador argentino en aquel momento”.

En tanto, el abogado del excomandante Terceros, Jorge Santistevan, sostuvo que la firma que aparece en la nota no corresponde a su defendido.

Observó que la carta tiene como fecha el 13 de noviembre de 2019. “Él no firma esa carta y además ¿cómo puede firmar una carta cuando ya dejó de ser comandante?”, sostuvo Santistevan en entrevista con radio Compañera. El jurista difundió la carta de renuncia del Alto Mando Militar, que está fechada el 12 de noviembre de 2019, un día antes del envió de la supuesta misiva al exembajador Álvarez.

En entrevista con CNN, el 12 de noviembre de 2019, Jeanine Añez, a pocas horas de asumir, informó sobre la renuncia de la cúpula militar, que puso su cargo a disposición ese día. Al día siguiente posesionó a un nuevo Alto Mando.

Frente a la postura del abogado de Terceros, de que la carta es falsa, la ministra de la Presidencia Marianela Prada apuntó: “Eso se está investigando. Como se ha señalado, ésta es una carta que ha sido encontrada en los archivos de la Embajada de la República de Argentina, luego de una solicitud que ha hecho nuestro canciller de investigación con relación a países que habrían tenido participación durante el golpe de Estado”.

El actual canciller de Argentina, Felipe Solá, afirmó el jueves que la carta no fue encontrada en los archivos de la embajada argentina, y el ministro de Defensa de ese país, Agustín Rossi, indicó que no hay ningún documento de registro sobre la salida del “material bélico” detallado en la misiva.

“La carta que adjuntamos, donde se detalla el envío, fue hallada por el Gobierno de Bolivia y encontrada también en los archivos de la embajada argentina. No aparece en la Cancillería. ¿Le agradecen al embajador y el canciller no sabía nada? Imposible”, escribió Solá en Twitter.

Por su parte, Rossi manifestó a medios argentinos que “no hay un documento en Argentina en el que se registre la salida de ese material bélico que dice haber recibido la Fuerza Aérea Boliviana en una nota enviada a la embajada argentina en Bolivia”, y habló de un posible “tráfico ilegal de armas”.

Mientras que el canciller boliviano, por la noche, sostuvo que el documento fue entregado por autoridades de Argentina y que en su opinión se actuó “por debajo de la mesa”.

“Una cosa es que un Estado pueda necesitar apoyo y lo hace por canales regulares, este apoyo fue realizado debajo la mesa, de forma irregular (…). Para nosotros es un documento que nos entregaron autoridades de Argentina. Ellos lo avalan hasta el extremo que el presidente Alberto Fernández remitió una nota al presidente Luis Arce pidiendo disculpas al pueblo boliviano”, expresó Mayta en entrevista en el canal F10.

Al respecto, Bolivia Verifica indicó: “Es falsa la carta del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros, agradeciendo al Gobierno argentino por material antimotín”. Esa entidad argumentó la inconsistencia de fechas y la toma de posesión del nuevo mando militar.

Expertos internacionalistas señalan que, aunque no existe un protocolo definido para el préstamo de material antidisturbios, lo normal es que las gestiones y agradecimientos se hagan entre homólogos del Órgano Ejecutivo, y observan que la supuesta carta, atribuida a Terceros, aparezca justo después de que su declaración generara revuelo en torno al caso del “golpe de Estado”.

“Todo el caso es sumamente político y es sumamente curioso lo que ocurre, y levanta muchas sospechas de lo que se está manejando, esto sale en un momento en que parecía que las declaraciones iniciales que había hecho Terceros echaban por tierra la narrativa del golpe. Entonces esto parece una contraofensiva, para justamente tratar de revertir eso”, expresó el diplomático y analista en temas internacionales Andrés Guzmán.

Por su parte, el internacionalista Álvaro Del Pozo indicó: “Creo que la connotación sobre todo tiene una carga política de coyuntura. Lamentablemente, estamos haciendo un show político con esta manera de exagerar las cosas, y esto obedece más que a la realidad de los hechos a una premisa política de tratar de construir, establecer, consolidar e instalar la teoría del golpe de Estado con ayuda de otros gobiernos, que los están involucrando innecesariamente”.

