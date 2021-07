Se produce un terremoto de magnitud 6,7 frente a las costas de Filipinas

#EarthquakePH #EarthquakeBatangas

Earthquake Information No.1

Date and Time: 24 Jul 2021 – 04:49 AM

Magnitude = 6.7

Depth = 116 kilometers

Location = 13.69N, 120.61E – 016 km S 09° W of Calatagan (Batangas)https://t.co/jaHyIM2upt pic.twitter.com/3AkCQOnhcK

— PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) July 23, 2021