Sector privado afirma que bloqueo de guaraníes significa pérdidas por $us 2,5 millones diarios

El presidente de la entidad representativa del sector privado, Demetrio Soruco, apuntó en una entrevista con EL DEBER Radio que la situación genera daños cuantiosos a distintos sectores que ya vienen golpeados por la crisis sanitaria y que acentúan la crisis económica del país.

«Es una pena llegar a esta medidas cuando lo más coherente es llegar a un acuerdo a través del dialogo«, manifestó Soruco, quien lamentó que se bloquee también las vías de entrada y salida para la importación y exportación, respectivamente, lo que afecta al flujo de productos y mercancías, y conlleva al incumplimiento de contratos.

Entretanto, el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Justino Zambrana, apuntó que el bloqueo es de carácter indefinido, pero que en reiteradas ocasiones dejan pasar a los transportistas que deben movilizar los productos.

Según datos del IBCE, entre enero y mayo de este año se movieron cerca de $us 4.000 millones de mercancías en todas las rutas de Bolivia y que la carretera que conecta con territorio argentino es una de las principales salidas al comercio exterior, aunque también la situación afecta al comercio local.

A esto se suma que hay otras pérdidas que se dan por incumplimiento de contratos para la entrega de productos que son transportados por la carreteras y una de ellas es que Bolivia se convierte en un país poco confiable para la adquisición de productos, más todavía si se toma en cuenta que es complicado conseguir un mercado exterior que sea competitivo.

Tal y como se había anticipado, la denominada Ruta Nacional 9, que conecta con el territorio argentino, este jueves amaneció cerrada debido al bloqueo indefinido que fue anunciado por el Pueblo Guaraní, medida que no cesará hasta que no se destituya a Ramiro Valle de la Asamblea Legislativa Departamental, autoridad a la que que desconocen y que no tendría el respaldo total de los guaraníes, al igual que otras personas que se muestran como voceros indígenas.

