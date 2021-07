Sedes Cochabamba distribuye «nominalmente» vacunas J&J a los 47 municipios

Fuente: lostiempos.com

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) hizo la distribución “nominal” de las 171.300 dosis de la vacuna Janssen, fabricada por Johnson & Johnson, a los 47 municipios más Raqaypampa de Cochabamba. Sin embargo, aún no se despachó los biológicos, porque “todos los municipios cuentan con vacunas”, explicó el jefe de Epidemiología, Yercin Mamani.

“Se ha hecho la distribución de las vacunas. Tenemos el detalle de cuántas vacunas va a recibir cada municipio o coordinación de red. No podemos despachar porque todos los municipios cuentan con vacunas, no hay ningún municipio que ya no tenga vacunas contra el Covid-19 en este momento”, dijo Mamani.

Añadió: “Esa distribución es nominal para saber cuántas dosis va a recibir cada uno de los municipios. Si el día de mañana algún municipio termina sus dosis, al día siguiente lo puede recoger”.

De esta manera, el jefe de Epidemiología del Sedes también descartó que haya comenzado la inmunización con las vacunas Janssen en el trópico de Cochabamba, como señaló el jueves el secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, Carlos Solá.

Otro detalle que informó Mamani es que “las cadenas de frío de los municipios están a su máxima capacidad, debido a que además de las vacunas Covid-19 se tiene la vacunación del PAI regular para los niños menores de cinco años en el departamento”, lo cual es otro factor para no entregar las vacunas de Johnson& Johnson.

Tres riesgos

El jefe de Epidemiología advirtió de tres posibles riesgos si se entrega las vacunas Janssen antes de terminar las Sputnik V y Sinopharm.

La primera, “se puede confundir la dosis y se podría estar aplicando una primera dosis como segunda, por eso se hace el control por lotes”. Segundo, “las personas que ya recibieron un tipo de vacuna pueden optar por otro tipo”. Tercero, “puede haber fallas en el registro, como se va vacunando de forma corrida se puede registrar una marca cuando ha podido recibir otro tipo de vacuna”.

Añadió: “Tenemos registrado por lo menos 20 personas que han pasado por este tipo de confusiones, que luego han tenido que ser evaluados, y no ha pasado solo en nuestro país. Por eso, estamos respetando la planificación”.

Hasta el jueves pasado se inmunizaron al menos 453 mil personas con primeras dosis anticovid, lo cual representa un 37% de la población meta, informó.

Sin embargo, hasta el pasado jueves, se vacunó a 166.005 personas con la primera y segunda dosis, lo que representa sólo el 13,8% de la población meta.

Pandemia y cifras

El último reporte del Sedes señala que en Cochabamba se tienen 4.443 casos activos de Covid-19. De las más de 68.417 registradas durante las tres olas de la pandemia. Además, de los 2.643 fallecidos que dejó este virus.

Rastrillaje y vacunación

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) programó para este fin de semana actividades de rastrillaje y vacunación en cinco municipios del eje.

El jefe de Epidemiología, Yercin Mamani, explicó que estas actividades están programadas en los municipios de Cochabamba, Quillacollo, Colcapirhua, Tiquipaya, Sipe Sipe, Vinto y Capinota. Asimismo, que se intensificará la búsqueda de casos activos en el valle alto, el cono sur y el trópico.

Hoy sábado se habilitarán cuatro puntos para la inmunización: el hospital del Norte, del Sur, centro de Salud Sarcobamba y de Pacata. Mañana, domingo, los puntos habilitados son: centro de salud Kanata, Chimba,