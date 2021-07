Exdiputada Lidia Patty tras ser agredida: «Los señores de la derecha así actúan»

Durante la mañana de este miércoles la exdiputada, Lidia Patty, fue víctima de insultos y agresiones físicas y verbales por parte de seguidores del dirigente de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) paralela, Armin Lluta, quienes sin razón justificada la abordaron cuando la exlegisladora brindaba declaraciones a los periodistas en inmediaciones del Ministerio Público de la ciudad de La Paz.

Fuente: ABI

Patty durante la jornada acudió a las oficinas de la Fiscalía Departamental de La Paz con el fin de hacer seguimiento al caso que interpuso contra Jeanine Áñez por el golpe de Estado de noviembre de 2019, aspecto que tuvo que aclarar tras sufrir las agresiones.

“Yo estoy haciendo trabajo contra el golpe de Estado que ha habido el 2019, si ellos están confundidos, yo no estoy haciendo pelear, nunca he entrado a Yungas, nunca me he metido a la coca, tampoco soy cocalera, nada, para aclararles”, manifestó.

Seguidores de Lluta siguieron a la exlegisladora por casi una cuadra, profiriendo insultos y algunos empujones, hecho que fue lamentado por la exdiputada.

“Los señores de la derecha así actúan, yo no les tengo miedo, yo no miento, no estoy haciendo pelear a nadie, yo estoy buscando justicia para el pueblo boliviano. Tanta gente ha muerto, por eso he interpuesto esta denuncia, yo voy a pedir justicia para el pueblo, 37 muertos ha habido en Sacaba y Senkata”, mencionó.