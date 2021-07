Según Evo, Camacho usa la tierra para impulsar el separatismo

Luis Marcelo Tedesqui Vargas

El expresidente Evo Morales, en su programa en la Radio Kawsachun Coca, denunció que líderes cruceños, y se refirió específicamente al gobernador Luis Fernando Camacho, utilizan el tema tierras para impulsar el separatismo y alertó que los sectores del Pacto de Unidad defenderán el hecho de que “en las tierras fiscales los asentamientos son legales”.

La senadora de Creemos, Centa Rek, replicó que para Morales “el avasallamiento y la toma de tierra es una política de Estado, él quiere generar eso, es una declaración de culpabilidad que demuestra que no le importa estar al margen de la ley, avasallar y generar daño a los originarios, y a los cruceños en su conjunto, cometiendo estos delitos”. Acotó que lo que quiere es echar mano de su plan para la conservación del poder, “gestar elecciones que le sean favorables, es un plan de dominación. Lo más importante para él es preservar el poder haciendo cosas al margen de la ley”, aseguró.

Morales señaló que “no habrá reconciliación con fascistas, racistas, salvo que entiendan que nuestra ideología y nuestro programa está bien para Bolivia”.

Además, reconoció que el tema tierras “es de fondo. Yo quiero aprovechar para reflexionar al pueblo boliviano, especialmente del movimiento campesino, indígena originario, siento, y espero estar equivocado, que el separatismo empieza en Santa Cruz con el tema tierras”.

El exmandatario complementó que “no es misión, ni es responsabilidad, ni del Gobierno Municipal ni del Gobierno Departamental la administración de la tierra. Es competencia del Gobierno Nacional. Que surja una comisión agraria departamental para expulsar y redistribuir a los mal llamados colonos y asentamientos, pues incurre un error de carácter legal y constitucional”, alertó.

Rek manifestó que esa comisión agraria existe, y debe ser conformada, “pero Morales siempre tiene que estar por encima de la ley”.

El expresidente sentenció que “en tierras fiscales el asentamiento es un derecho legal. ¿Por qué en este tema trata de asumir control el Gobierno Departemental de Santa Cruz? El próximo paso son los recursos naturales y ellos ya hablaron del Mutún, dijeron que piensan en industrializar el hierro. Para rematar, inaugurando una agencia consular, con la encargada de negocios de Estados Unidos, con el señor (Luis Fernando) Camacho”, Gobernador de Santa Cruz.

En lo último, Morales se refería a que el 9 de julio, la Encargada de Negocios de la representación diplomática, Charisse Phillips inauguró la nueva oficina de la Agencia Consular en Santa Cruz.

“Estas cosas me hacen pensar que empieza el separatismo, me acuerdo cuando so pretexto de autonomía, el alcalde Manfred Reyes Villa decía que apoyaba la independencia de Santa Cruz, eso está grabado”.

Rek contrastó que “la palabra de Morales no tiene credibilidad, lo que él dice es para tergiversar las cosas. No tenemos por qué ceñirnos a lo que dice. Son pruebas de sus acciones ilegales”.

Morales anunció que el Pacto de Unidad: CSUTCB, Bartolinas, interculturales, Cidob, Conamaq “hicieron una linda conferencia de prensa, con nuestro Gobierno y todas las estructuras del Estado Plurinacional promoviendo una cumbre de tierra. Esperamos que pueda llevarse adelante, con pequeños, medianos y grandes productores. Si las tierras están cumpliendo una función social y económica, eso hay que revisar por el bien del país. Algunos sólo acaparan tierras para engorde”.

Además, subrayó que los sectores sociales realizan reuniones de emergencia para evitar que grupos de poder concentren tierras en pocas manos.

En Santa Cruz, indígenas, autoridades subnacionales y empresarios de la tierra buscar reunirse a través de la Comisión Agraria Departamental para resolver el tema de la tierra; sin embargo, ni el INRA ni la ABT ni los interculturales han asistido a la reunión convocada por la Gobernación,

Interculturales

El ejecutivo de los Interculturales, Juan Peñaranda, declaró que en el país son 36 comunidades, indígenas, nativos, “estamos organizados en seis centrales con mas de 1.080 afiliados. Somos interculturales desde 1983, que hemos venido por una causa y un derecho”, aseguró.

Durante una entrevista con el programa Qué semana, del EL DEBER Radio, consideró que no cree que su sector esté despojando o avasallando tierras. “No ha habido planificación en la dotación, ni orientación a los indigenas para que compartan el desarrollo de áreas protegidas. Eso escapa de las mismas autoridades que no han podido orientar”.

Ratificó, en la misma línea que Morales, que desde la organización apoyarán “a las familias que necesitan tierras, para hacer desarrollo, no para explotar

despojo a los necesitados”, manifestó el entrevistado.

Denunció que hay grandes empresas, hay extranjeros, “no sé quién permite que se instalen, no hubo plan de distribución de tierras. No creo que están superpuestas, alguien ha tenido que decirles que entren aquí. Tiene que ver con indígenas y autoridades.

La Gobernación está mal orientada, no comparto este tema despojar, sería maltrato y una desproteccion, exclusión de un derecho que les pertenece. Queremos vivir, trabajar como agricultores”, aseveró.

Por su parte, el representante del INRA, Juan de Dios Fernández, aseguró que hay tierras fiscales disponibles en La Paz, Beni, Pando y Santa Cruz.

Explicó que el ordenamento pasa por generar seguridad jurídica. Advirtió que el proceso de distribución de be realizarse según la necesidad de actores rurales.

“Ha sido mayor la demanda que la capacidad de dotación. En Santa Cruz tenemos en total 100.000 predios, de los cuales 90.000 tienen seguridad jurídica. Sobre esos 90.000 el Inra no tiene tuición, hay otras instancias penales para esto.