Seis hechos tumban veracidad de carta atribuida a Terceros

Al menos seis argumentos desvirtúan la autenticidad de la carta que el Gobierno hizo pública el jueves, cuya autoría atribuye al excomandante de la FAB Jorge Gonzalo Terceros, para implicar al expresidente argentino Mauricio Macri en el envío de material bélico a Bolivia y que, según el canciller Rogelio Mayta, sirvió para reprimir las protestas contra la expresidenta Jeanine Áñez.

Los tres primeros lo sostienen los abogados de Terceros: la firma de la misiva no es del militar, el mensaje está fechado el 13 de noviembre y Terceros renunció el día 12. A esto se suma que, por normas de protocolo, un uniformado no escribe cartas de agradecimiento a un representante diplomático de otro país; eso le corresponde a la Cancillería o al comandante de la FFAA.

El cuarto argumento lo dio la exministra de Seguridad del Gobierno de Macri, Patricia Bullrich, quien aseguro que en su gestión “no se autorizó” ningún envío de material antidisturbios a Bolivia.

La quinta versión que abre dudas sobre la veracidad de la carta la sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Felipe Solá, quien aseguró que la presunta carta esgrimida por Mayta nunca llegó a la Cancillería de su país.

Y, finalmente, el sexto y más contundente argumento vino de parte del propio exembajador de Argentina Normando Álvarez, a quien supuestamente se dirigió Terceros, y manifestó que la carta difundida no fue recibida por su persona y menos autorizó el envío de material militar para reprimir y hacer daño a la gente.

En la nota, Terceros agradece a Álvarez por la colaboración prestada a la FAB “en el marco del apoyo internacional” bilateral y le detalla una serie de ítems de “material bélico de agentes químicos” .

La firma

Jorge Santiesteban, abogado de Terceros, denunció que la presunta carta de agradecimiento del 13 de noviembre al entonces embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, “por enviar munición letal”, es apócrifa y tiene falsificada la firma de su defendido. “Evidentemente, (alguien la falsificó), él no firma esa carta”.

Eusebio Vera, también abogado de Terceros, aseguró ayer que se comunicó con su cliente y que le expresó enfáticamente que la carta que presentó Mayta no la elaboro él y que no firmó nada relacionado con ese asunto.

Renuncia el 12

Santiesteban explicó que si Terceros puso a disposición su cargo el 12 de noviembre no podía realizar ninguna acción como comandante de la FAB, porque hubiera incurrido en varios delitos. Explicó que la presunta carta que su defendido habría enviado a la Cancillería argentina en 2019, tiene como fecha el 13 de noviembre, un día después de que los miembros del Mando Militar renunciaron

Protocolo

Santiesteban se pregunta: “¿Cómo puede enviar una carta de esa naturaleza a una autoridad diplomática siendo subalterno del Comando en Jefe (de las Fuerzas Armadas)? Él no tenía la potestad; el que tendría que haber hecho algo es el general (Williams) Kaliman; no el general Terceros”, sostuvo.

Bullrich

“Nunca pasó por mis manos pedido alguno de material para la Fuerza Aérea Boliviana”, aseguró Patricia Bullrich, ministra de Seguridad durante el gobierno de Macri

Bullrich negó que la administración de Macri haya apoyado al “golpe de Estado” en Bolivia, como sostuvo el canciller Mayta.

Solá

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Felipe Solá, dijo ayer que no aparece en la Cancillería de su país la carta que dio a conocer ayer Mayta. “La carta que adjuntamos, donde se detalla el envío, fue hallada por el Gobierno de Bolivia y encontrada también en los archivos de la embajada argentina. No aparece en la Cancillería. ¿Le agradecen al Embajador y el Canciller no sabía nada? Imposible”.

Exembajador Álvarez no recibió ninguna carta

El exembajador de Argentina Normando Álvarez manifestó que no autorizó el envío de ningún material bélico y que la carta difundida no fue recibida por su persona.

Aseveró además que, durante el conflicto de 2019, su rol fue de protección de la vida de las personas y de los derechos humanos, incluso recibiendo a funcionarios de Evo Morales para su protección dentro de la Residencia Argentina.

Álvarez manifestó, mediante un comunicado publicado en Twitter, que se sorprendió amargamente por la noticia, porque en ningún momento recibió en la Embajada ningún pedido de esa índole, pero además la nota publicada no fue recibida por él.

“Dentro de las funciones como Embajador, no existe forma alguna de autorizar o enviar ningún tipo de asistencia a las Fuerzas Armadas o Policiales, y mucho menos material de ninguna clase, ya que los embajadores son representantes de países y no administran recursos militares, policiales o de otra índole”, aseveró.