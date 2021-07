«Si no se vacuna a tiempo, la eficacia disminuye», alerta médico tras retraso de segundas dosis en Bolivia

“Aquí hay un incumplimiento de entrega que se convierte en un atentado a la salud pública de los miles de bolivianos que esperanzados están esperando su segunda dosis”, señaló el galeno. Al respecto el Gobierno de Luis Arce, ante la escasez de segundas dosis, analiza la posibilidad combinar vacunas.





Vacunación en Bolivia. Foto referencial: OPS

Una adulta mayor recibe la dosis contra el Covid-19. Foto: Gobernación de Santa Cruz

Fuente: ANF / La Paz

Luego de que el Gobierno anunciará una nueva demora en el envío de segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik-V y que supone ampliar el intervalo entre primera y segunda dosis a 180 días, el médico Freddy Fernández y miembro del Colegio Médico de Bolivia, alertó que mientras más tiempo transcurra para aplicar el refuerzo, la eficacia de la vacuna disminuye.

Fernández remarcó que no hay evidencia científica que garantice que las segundas dosis de la vacuna rusa se pueden aplicar en un periodo de 180 días, como sostiene el gobierno boliviano.

“No hay evidencia científica que demuestre que es mejor vacunar a los 180 días las segundas dosis de la Sputnik, que no nos vengan a decir que es mejor esperar la segunda dosis porque es una falacia. Está demostrado científicamente que a medida que pase el tiempo, la eficacia de cualquier vacuna que se reciba a destiempo va disminuyendo”, agregó.

El profesional señaló que el incumpliendo en la llegada de las vacunas rusas a Bolivia pone en vilo a miles de bolivianos que esperan la segunda dosis para protegerse del coronavirus (Covid-19). Remarcó que esa situación se convierte en un atentando a la salud pública,

“Aquí hay un incumplimiento de entrega que se convierte en un atentado a la salud pública de los miles de bolivianos que esperanzados están esperando su segunda dosis”, señaló.

Remarcó que lo ideal ante el incumplimiento del esquema de vacunación y para evitar que la población quede desprotegida se debe reiniciar la vacunación en las personas que ya tienen la primera dosis de la vacuna rusa.

“Una persona que ha recibido su primera dosis y no recibe en el tiempo prudente el refuerzo, baja la eficacia y lo que corresponde es iniciar un nuevo esquema de vacunación con otra vacuna, aunque signifique pérdida de tiempo para el paciente y gasto para el Estado”, añadió.

Exhortó a las autoridades de la cartera de Salud actuar con responsabilidad y cumplir con los plazos establecidos en la dotación de las dosis. También señaló que el gobierno debe demandar al gobierno ruso por el incumplimiento en la llegada de las segundas dosis, ya que esta no es la primera ocasión en la que se amplía el tiempo de espera para la entrega y posterior aplicación del refuerzo de la dosis, ya que hace meses el intervalo mínimo fue extendido de 21 días a tres meses.

Por su parte, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, no descarta la posibilidad de combinar la vacuna rusa con otra fórmula.

Dijo que otra de las opciones que se analiza es la de reiniciar el esquema de vacunación, es decir, las personas que recibieron la primera dosis de la vacuna rusa podrían recibir la primera y segunda dosis de otra fórmula.

“En caso de persistir el incumplimiento de no tener la segunda dosis en unos días, como se nos ha comprometido, no descartamos ni la posibilidad de combinar con otra vacuna, ni la posibilidad de reiniciar el esquema de vacunación, para eso no hay ninguna dificultad”, anunció Blanco.