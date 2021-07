Siguen colapsadas las UTIs de la urbe alteña

Fuente: El Alteño

El secretario de Salud de la Alcaldía de El Alto, Henry Flores, informó ayer que pese a una desescalada de contagios de coronavirus, las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) aún están colapsadas en los centros de salud que tratan la enfermedad.

La autoridad informó que existen algunas camas disponibles en terapia intermedia para atender a más pacientes.

“Así como en el ascenso de la incidencia de los casos de Covid-19 estamos con las salas de UTI colapsadas, hay algunas camas de terapia intermedia todavía que puede albergar a nuestros enfermos”, comunicó.

Flores pidió a la población mantener las medidas de bioseguridad y acudir a los puntos de vacunación.

VACUNACIÓN

Por otro lado, informó que en reunión con los dirigentes de las diferentes organizaciones sociales de la urbe pidieron que se amplíe el horario de vacunación de 05:00 a 22:00 o que se permita que los sábados y domingos se realice la inmunización.

Mientras en la sede de Gobierno, La Paz, día a día se vacía la sala común para contagiados con Covid-19 del Hospital Municipal de La Portada con la salida de pacientes. Este lunes por la tarde recibieron el alta dos adultas mayores y cuatro jóvenes menores de 36 años.

“En sala común hay 28 pacientes y las camas de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), las seis están ocupadas, hay 36 camas disponibles. Cada día estamos dando de alta, por eso nuestras salas se están vaciando, por la buena evolución de los pacientes, mañana (miércoles) tendremos otras dos”, informó la directora del nosocomio edil, Fátima Verduguez.

RETORNO

La médica detalló que dos varones de 36 años y cuatro mujeres de 29, 33, 63 y 71 años regresaron este lunes a sus hogares junto a sus familiares, quienes los esperaban con ansias frente al hospital. Estuvieron internados entre cinco a 14 días; ninguno fue intubado.

“Estoy retornando a mi hogar, agradecer a Dios por una oportunidad más y por la buena atención”, afirmó Ceferina Luque, de 63 años. Contó que tenía dolores de cabeza y de espalda, por lo que acudió a un consultorio móvil de la Alcaldía de La Paz cuando fue a su barrio, en Villa Salomé; ahí le hicieron la prueba y dio positivo.

Mientras abrazaba a su hija –quien esperó por horas la salida de su primogénita– le decía que nunca más se separarían y dijo que estaba dichosa por volver a ver a sus otras hijas y nietas. “Le digo a la juventud que se vacune, para el bien de la familia”, remarcó Luque mientras personal de La Portada la despedía con aplausos.

“Mi mamita no quería internarse, tenía miedo de que no la traten bien y que no salga con vida porque estaba muy delicada, ella tiene diabetes y presión alta; estoy muy alegre porque la atención fue muy buena, estoy muy satisfecho y contento, agradecido con los médicos y enfermeras”, relató Rogelio Calle.