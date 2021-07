Somos Pueblo denuncia que Santos evita responder sobre el choque de su vehículo oficial

El asambleísta departamental de Somos Pueblo, Israel Alanoca, denunció que el gobernador de La Paz, Santos Quispe, evita responde sobre el choque del vehículo oficial que usa. Este hecho ocurrió el 12 de junio y dejó dañado al motorizado. Hasta la fecha la autoridad se niega a dar la información sobre el accidente.

“Lamentamos que no se haya hecho presente y no envió una nota devolviéndonos la petición de informe oral, diciendo que debemos enmendarlo. Se niega a responde a la fiscalización que hacemos, entonces la Comisión Jurídica lo ha conminado para que comparezca el día de mañana (viernes). Si no asiste vamos a interpelardo y denunciarlos al Ministerio Público por incumplimiento de deberes”, indicó.

Alanoca agregó que luego de que se sentó la denuncia en la Comisión Jurídica de la Asamblea, enviaron una petición de informe escrita a Quispe, la cual fue respondida de “manera ambigua y poco clara”. Ayer debía comparecer ante esta comitiva, sin embargo el gobernador no asistió.

La denuncia del asambleísta de Jallalla, Leopoldo Chui, precisa que el hecho protagonizado por Quispe y su chofer aconteció el domingo 12 de junio. Afirmó que ambos estaban en estado de ebriedad y al chocar averiaron la parte derecha de la vagoneta de uso oficial.

El legislador de Somos Pueblo dijo que hasta el momento el gobernador no presentó ninguna denuncia contra su chofer, lo cual es extraño. Agregó que imágenes muestran que en el motorizado hay un collar de guirnaldas y mixtura, por lo que se presume que la autoridad esa transportada cuando ocurrió el accidente.