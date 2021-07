«Son los mejores ex maridos»: Itatí Cantoral compartió cómo es trabajar con Manuel Mijares y Lucero

La actriz es una de los artistas que integran el panel de jueces de “El retador”, reality de talentos que tendrá como protagonistas a la ex pareja de cantantes, quienes también hablaron de su posible próxima gira en dueto

Manuel Mijares, Lucero e Itatí Cantoral serán los protagonistas del próximo reality de talentos de Televisa (Foto: Las Estrellas)





El retador será el nuevo reality de talentos de Televisa que ocupará el horario estelar de los domingos. El programa promete mucho, pues el panel de jueces se conforma por los ex esposos Manuel Mijares y Lucero, junto a Itatí Cantoral, quien describió cómo es trabajar con una de las ex parejas más queridas por el público mexicano.

Los protagonistas de El retador hablaron un poco sobre lo que el público verá en la producción del programa, como lo es la ya famosa amistad de Lucero con el padre de sus hijos, Mijares.

Según relató Cantoral, para ella ha sido una grata experiencia trabajar con los ex esposos debido a que mantienen una muy buena relación, incluso les recomendó volver a divorciarse si es que algún día se casan con sus respectivas parejas, pues el resultado es bueno.

Itatí Cantoral aseguró que nunca había visto ex maridos con tan buena relación como Mijares y Lucero (Foto: Twitter/@ElRetadorMx)

“Son los mejores ex maridos que yo he conocido en toda mi vida, señoras y señores, no es broma. Qué padres ex maridos, si así les salió el divorcio, está muy bien que lo vuelvan a hacer. Son una pareja increíble. Mejores compañeros no me pudiesen haber tocado, para mí es un programa de verdad de agasajo”, comentó la actriz en entrevista para Las estrellas.

Por su parte, Lucero dijo que entre ella y su ex esposo existe una muy buena amistad que les ha permitido continuar entregando a sus seguidores la música que a ellos les gusta y trabajar juntos para crear nuevos proyectos, como la esperada gira de conciertos.

“Ojalá que podamos tener ya pronto buenas noticias para ir organizando fechas, y para saber si ya se pueden hacer shows en vivo y poder cantar juntos, tanto Manuelito como yo”, dijo Lucero sobre el posible tour.

Lucero y Mijares están preparando una gira de conciertos juntos después del éxito que tuvieron con «Siempre amigos» el concierto en el que se reencontraron en el escenario (Foto: Instagram / @ocesa)

Y es que desde que los cantantes celebraron su amistad el pasado mayo en el concierto Siempre amigos, en donde, juntos a sus hijos, demostraron la buena relación que sostienen como familia, dejó a sus fans con esperanzas de nuevamente verlos juntos en un escenario.

Por ello, Lucero y Mijares interpretan la canción principal de El retador, la cual la cantante describió como: “una canción con muchísimo punch, con mucha energía” y agregó que este proyecto es una buena experiencia para ambos porque trabajar juntos es muy agradable.

Aunque la pareja lleva más de 10 años separada ha mostrado a su público que juntos siguen logrando grandes proyectos, como este reality.

Lucero y Mijares cantaron juntos para el tema principal de «El Retador» (Foto: Las Estrellas)

Bailarines, imitadores y cantantes surgidos de un casting internacional mostrarán sus mejores dotes ante la ex pareja e Itatí. En el concurso, el campeón final habrá de tomar una decisión entre irse a casa con la mitad de su dinero acumulado o arriesgarlo todo y enfrentar en duelo a su “retador”.

El reality también contará con la participación de la actriz mexicana Consuelo Duval, quien quedará a cargo de la conducción del programa y del influencer Juan Bertheau, quien desempeñará el papel de “El Informante”, según informó Televisa a través de un boletín de prensa.

La competencia inicia con un campeón por disciplina que tendrá una cantidad de 100 mil pesos, quien será enfrentado por “El retador”.

«El Retador» comenzará emisiones el próximo 15 de agosto (Foto: Captura de pantalla/[email protected] MX)

El campeón no podrá ver las actuaciones de los demás participantes ni los comentarios del jurado, así que no sabrá a qué se enfrenta. Cada semana, los jueces calificarán el talento de tres participantes y decidirán quién se convertirá en “El retador”, quien se enfrentará en un duelo contra uno de los tres campeones, de acuerdo con la disciplina en la que esté compitiendo, para arrebatarle el trono y convertirse en un nuevo campeón.

La transmisión de esta competencia comenzará el próximo domingo 15 de agosto, a las 20:30 a través de Las Estrellas.