Stefan Duppel: El Gobierno alemán ha ofrecido proyectos de 40 millones de euros

Fuente: lostiempos.com

El embajador de Alemania en Bolivia, Stefan Duppel, llegó esta semana a Cochabamba para hacer visitas protocolares, pero también para conocer el parque eólico de Qollpana, del municipio de Pocona, un proyecto que recibe el financiamiento de ese país.

También concedió una entrevista a Los Tiempos en la que habló de la ampliación de los proyectos de cooperación en Bolivia, cuyo valor asciende a 40 millones de euros (más de 324 millones de bolivianos). Al mismo tiempo dijo que la relación entre Bolivia y Alemania está fortalecida y prueba de ello es el amplio abanico de cooperación que existe en temas de salud, educación, medio ambiente y energía.

Usted llegó al país en 2019, un momento muy complicado para el país.

Ha sido mi deseo venir a Bolivia, he sido embajador en Asia, en Mongolia… Bolivia siempre me parecía un país con mucho potencial, un país muy interesante, un poco digamos corazón de América del Sur, donde hay todas las oportunidades, pero también los retos.

¿Cuál fue su primera impresión?

Cuando llegué la primer impresión era… que es un país, por suerte, democrático y que está buscando su camino y, bueno, aquí estamos después de dos años y, claro, después llegó la pandemia y todos los retos económicos, sociales son muy grandes en todo el mundo, quizá especialmente en

Bolivia porque ustedes tienen un sector informal muy grande. Entonces, el apoyo para cada uno es muy limitado, si uno está enfermo o si uno pierde su trabajo es muy duro para el país, pero yo estoy optimista de salir de esa crisis, incluso, fortalecidos.

A propósito de la pandemia, hay un intercambio científico entre Alemania y Bolivia.

Empezamos el año pasado con el intercambio científico con el tema de covid y hay ya varias visitas de expertos alemanes aquí en el país y el último ha sido la semana pasada, precisamente, para apoyar al sistema de salud para analizar qué mutaciones hay en el país y también para ver un poco el efecto de la vacuna, porque, claro, si uno no tiene información sobre la situación es muy difícil tomar las decisiones políticas necesarias.

Entonces, eso es muy importante que los científicos puedan evaluar dónde está el virus y qué tipo de mutaciones hay y cómo combatirlo. En agosto también va a venir otro grupo de expertos, vamos a seguir trabajando juntos porque es también importante ser rápido, evaluar la situación de cada día porque puede cambiar de un día para otro.

Pero también me parece muy importante porque es un apoyo el trabajo de los científicos alemanes hacia Bolivia, pero también para ellos es muy interesante, porque es un centro de investigación donde están comparando en distintos países cómo evoluciona, cómo se implementa la vacuna y cómo funciona.

¿Con qué instancias de salud se está haciendo este intercambio?

Con los centros de salud, con los laboratorios, claro, siempre en colaboración con el Ministerio de Salud y de la parte alemana son varios grupos de investigadores.

Son varios equipos de investigadores expertos, el centro está en el hospital Charité de Berlín, ellos han sido los primeros que han desarrollado un test para el covid, han sido internacionalmente reconocidos, es uno de los centros de vanguardia en el mundo para ese tipo de investigación y análisis.

Un pequeño detalle, una de las expertas que también viene, que trabaja, es de Bolivia; también hay un lazo personal, hay muy buenos investigadores bolivianos.

Hace unos cinco años llegaron empresarios alemanes a nuestro país, interesados en invertir en distintos rubros.

¿Todavía hay ese interés?

Esa visita tenía un tema muy concreto: el tren bioceánico, un proyecto que no se implementó todavía, pero más allá de este tema, hay un gran potencial en Bolivia en muchos temas. La tecnología alemana se puede aplicar en distintos temas, uno es en realidad la modernización de las plantas eléctricas que está llevando a cabo.

Otro tema es la salud, tenemos otros temas donde están activas empresas alemanas, por ejemplo, el tema de la basura, reciclaje, etc. Son varios proyectos en todo el país, yo creo que son temas importantes para Bolivia en general porque es un país que crece, necesita una infraestructura más moderna y más grande. Entonces, yo creo que vamos a seguir con esos proyectos o nuevos proyectos en el país.

En marzo el presidente Luis Arce dijo que se estaban retomando las conversaciones para poder impulsar la industrialización del litio ¿Hay avance?

Yo creo que hay un gran interés de la industria automóvil en Alemania, porque en este momento son los productores más grandes de coches eléctricos, más allá de China y Estados Unidos, un tema muy importante para ellos es la producción de baterías.

El proyecto entre la empresa alemana privada ACI (Systems) y la empresa estatal se suspendió, una decisión del Gobierno de Bolivia en 2019. Sé que había nuevos contactos, también se pronunció el presidente Arce, pero no tengo nuevas noticias concretas como van las reuniones entre las empresas.

Como Gobierno (de Alemania) apoyamos el proyecto, pero no somos parte del proyecto.

Además de la salud, ¿qué otros proyectos se están impulsando?

En el ámbito de la educación hay varios colegios alemanes aquí en el país con mucho prestigio, uno de los mejores de Bolivia está en La Paz, Santa Cruz, pero también en Cochabamba, también tenemos el intercambio cultural con las distintas instituciones culturales.

No solamente reducir nuestras relaciones al diálogo político y negociaciones económicas, para entendernos mejor tenemos que trabajar, tener proyectos conjuntos en el ámbito cultural y educativo.

¿Desde Alemania se está financiando algún nuevo proyecto significativo en Bolivia?

Nuevos proyectos, estamos en estos días negociando nuevos proyectos con el Gobierno central, pero se enfocan más en el tema de desarrollo económico, porque, quizá, es lo más importante en este momento para la recuperación, entonces (incluye proyectos) en desarrollo rural también el tema de agua. El Gobierno alemán, en total, ha ofrecido unos proyectos (por un valor) de 40 millones euros y estamos todavía en conversaciones. No hay un acuerdo final, pero estoy muy optimista en que vamos a tener nuevos proyectos para el periodo de los próximos tres o cuatro años.

¿A partir de este año se haría efectiva esa cooperación?

A partir del año que viene.

¿Son distintos proyectos de desarrollo rural y agua?

Medio ambiente y energía es un tema que forma parte de esos proyectos propuestos, entonces son temas que hemos tenido ya en nuestra cooperación. Entonces, seguimos un poco con esos temas, seguimos dando un apoyo adicional.

¿Este conflicto que hubo entre la empresa alemana y Bolivia no ha afectado la relación entre ambos países?

Hemos tenido muy buenas y estrechas relaciones yo creo en los últimos 100 años, cuando llegaron los primeros alemanes aquí al país y después en distintas etapas y no siempre coincidimos en todos los temas, pero eso no va a frenar la cooperación donde hay puntos en común y los tenemos bastante: en el tema económico y cultural, educativo y de salud, etc.

Entonces, eso funciona bastante bien, yo creo que por ejemplo, esa nueva cooperación en el tema de salud del lado alemán había demanda de todo el mundo de buscar colaboración con ese centro de investigación, pero eligieron a Bolivia como uno de los socios de esa cooperación porque tenían la impresión que funciona bien.

Esa es en general la impresión, que muchos proyectos funcionan bien, que de vez en cuando hay problemas, claro siempre es así, bueno sabemos que con el tema de litio había una situación política en el país y se suspendió el proyecto. Eso digamos en sí, claro, no es buena señal para inversores, pero si después podemos solucionarlos y ponernos de acuerdo cómo seguir, yo creo que puede ser un buen ejemplo para el futuro.