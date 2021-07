Sucre: No se esperan cambios en la temperatura al menos hasta el jueves

El calor del fin de semana está dentro de los rangos normales, dice Senamhi

12/07/2021 08:58 | Sucre/CORREO DEL SUR

Por lo menos hasta el jueves de esta semana no se pronostican descensos bruscos en la temperatura, es decir, que se mantendrá el buen clima que vivió Sucre el fin de semana. No obstante, debido a la estación de invierno tampoco no se descartan, más adelante, descensos de temperatura acompañados de vientos moderados.

El calor del fin de semana “está dentro de los rangos normales, en el invierno no todos los días se presentan temperaturas bajas”, explicó el director departamental del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Franz Delgadillo, quien advierte posibles descensos leves, moderados y fuertes de temperatura, dependiendo de los factores climáticos.

Las temperaturas previstas para estos cuatro días son de 5 y 7 grados centígrados en las mínimas y 22 a 23 las máximas con vientos predominantes de dirección norte a noreste de entre 10 a 20 kilómetros por hora.

“Es probable que entre el miércoles y jueves haya un descenso en la temperatura debido a la época que nos encontramos”, recalcó Delgadillo que tampoco descarta que a mediados o fines de la próxima semana pueda haber un fenómeno que pueda ocasionar un cambio drástico del clima.

Lluvias

Como todos los años se espera de una a tres lluvias ocasionales en los meses de agosto y septiembre, algo que preocupa a la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre (Elapas) que adelantó que habrá problemas con la dotación del líquido a zonas altas de no presentarse las precipitaciones

“El periodo regular de lluvias está comprendido de octubre a marzo”, apuntó Delgadillo al mencionar que “el invierno en nuestro medio se caracteriza por ser seco, es decir, sin lluvias” y por ahora las temperaturas se mantienen en los rangos esperados para la zona de los valles.