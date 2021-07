Tarija: Bancada de Unidos dice que leyes importantes no serán abrogadas

Asambleístas afirman que la continuidad de normas como la Ley de Lucha Contra el Cáncer está garantizada

Gabriel Morales Espíndola/Bolinfo/Tarija

Fuente: elPeriódico

La asambleísta departamental por la alianza Unidos, Delia García Oblitas, indicó que si bien el Legislativo está tratando la posible derogación o modificación de 92 leyes que sustentan programas y proyectos, la continuidad de normas de alto impacto social como la Ley de Lucha Contra el Cáncer no está en peligro.

“Dentro de esas 92 leyes hay prioridades, hay temas sociales que nosotros no podemos derogar, más bien es para que nosotros nos sentemos con esa población, lleguemos a consensos, podamos trabajar y escuchar las necesidades, hemos dialogado con la directiva de enfermos con cáncer quienes estaban muy preocupados porque se les iba a cortar la dotación de remedios para las terapias y quiero informar a la población que no es por culpa del gobernador sino por la deuda que dejaron las anteriores autoridades”, manifestó.

En esa línea, García señaló que se abordó la problemática de las personas con cáncer en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Humano de la Gobernación, para viabilizar soluciones y no se ponga en pausa este tipo de tratamientos.

“Esta ley no se va a derogar y hay la voluntad de poderlas mejorar, otro tema es que hay ambientes que no son adecuados para esta población, vamos a hablar con la Dirección del Hospital San Juan de Dios para que se dé prioridad al tema sensible del cáncer, también vamos a trabajar con diputados para que se pueda hacer cumplir la norma y la coordinación entre nosotros sea fluida”, acotó.

El Apunte

Normativas importantes

Dentro de esta cartera de leyes, se encuentran normativas destacables que dan sustento a iniciativas como el Programa Solidario Comunal (Prosol), la Ley de Lucha Contra el Cáncer, la Canasta Alimentaria, entre otras.

De igual manera, el gobernador, Oscar Montes, pidió una “pausa financiera” a la Asamblea Departamental de Tarija para suspender convenios intergubernativos con los gobiernos municipales.