TED Santa Cruz reitera que conflicto por curul guaraní se debe a “problemas internos” en este pueblo indígena

Desde el pasado jueves por la noche se lleva a cabo un bloqueo en la carretera a Camiri por parte de integrantes del pueblo guaraní que exige el cambio de Ramiro Valle como su representante en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD). Piden al Tribunal Electoral Departamental (TED) una elección revocatoria.

Desde el TED Santa Cruz, el secretario de Cámara, Marcos Monasterio, explicó que no pueden inmiscuirse en problemas internos del pueblo indígena guaraní.

“La elección fue legal y con la presencia de la mayoría. Tenemos la documentación respectiva de esa lección”, comentó Monasterio.

Ramiro Valle es el representante titular de este pueblo indígena ante la ALD. Sobre las protestas, Monasterio indicó que en caso de que quieran una elección revocatoria deben cumplir con una documentación respectiva.

Ronald Gómez, presidente del Consejo de Capitanes del Pueblo Guaraní de Santa Cruz, sostuvo que “el órgano electoral manifestó que no tiene legitimidad por no cumplir con los requisitos del revocatorio. (los representantes) cuentan con el apoyo de las 12 capitanías. Son pocas las personas que se están moviendo y no respaldan a sus representantes”, declaró.

Confirmó que hablarán con la Policía para que desbloqueen la carretera porque perjudican el normal tránsito de las personas.