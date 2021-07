The Strongest planea alejarse en la cima frente a Real Potosí

The Strongest, líder del Torneo Único de la División Profesional 2021, visitará esta tarde (14:30) a Real Potosí, en duelo correspondiente a la fecha 8 del campeonato y que se jugará en el estadio Víctor Agustín Ugarte.

El Aurinegro encabeza la tabla con 16 unidades y un partido menos, mientras que el León Andino es penúltimo con sólo 5 puntos.

El historial entre ambos no deja de ser a favor de la visita: los últimos 13 partidos fueron victoria de The Strongest, que no pierde desde hace 20 partidos ante Real (1 de noviembre 2014).