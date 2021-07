Tokio 2020: Djokovic vs Dellien jugarán a partir de las 22:00 (HB) este viernes 23 de julio

Fuente: lostiempos.com

La organización de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 dio a conocer el horario del partido entre Novak Djkovic y Hugo Dellien, por la primera ronda de la disciplina de tenis: será no antes de las 22:00 hora de Bolivia de este viernes 23 de julio, horario que equivale a las 11:00 del sábado 24 de julio en Japón.

No obstante, el encuentro que se jugará en la cancha principal del Ariake Tenis Park de Tokio será el de fondo y antecedido por otros tres, lo que podría retrasar la disputa del compromiso en unas horas más.

En esa misma cancha jugarán antes y desde las 11:00 hora local (22:00 HB) Naomi Osaka (JPN) vs Saisai Zheng (CHN), en individual damas; Daniil Medvedev (RUS vs Alexander Bublik (KAZ), en individual varones; Zarina Diyas (KAZ) vs Barbora Krejcikova (CZE), en individual damas; antes del inédito duelo Djokovic vs Dellien.

Por la disputa de los tres preliminares, se estima que el partido pueda recién comenzar entre las 3:00 y 4:00 del sábado 24 de julio en Bolivia.