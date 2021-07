“Tuto” Quiroga ratifica que no habló con el general Terceros y señala que Evo miente

Fuente: https://lapatria.bo

Evo Morales afirmó a través de su cuenta de Twitter que el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga se contactó con el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Gonzalo Terceros en noviembre de 2019. Sin embargo, Quiroga negó tal situación este jueves 8 de julio y señaló que Morales miente.

El excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), general Jorge Gonzalo Terceros Lara declaró ante el Ministerio Público por el caso presunto “Golpe de Estado” el 4 de julio de este año.

En sus declaraciones, reveló que Morales amenazó con quemar la ciudad de La Paz en noviembre de 2019, afirmó que el actual líder del MAS seguía en contacto con los comandantes militares de ese entonces y que habló con Terceros para exigirle que la nave mexicana aterrice.

Terceros reveló que durante el conflicto postelectoral de 2019, conversó con el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, general Williams Kaliman, quien después le pasó el celular para que hable con Morales, reportó el portal Brújula Digital.

“Me reclamó porque no autorizaba, le volví a explicar que la Embajada (de México) no mandó la solicitud y que estábamos a la espera, en ese momento de manera textual me dijo: Si no me autoriza el ingreso de ese avión, usted será culpable de que los 15 mil compañeros que están bajando de El Alto a La Paz quemen la ciudad”, relató Terceros.

Asimismo, aseguró que el entonces vicepresidente Álvaro García Linera le lanzó la misma amenaza.

Terceros fue aprehendido el sábado 3 de julio, en la ciudad de Santa Cruz. El exjefe militar enfrentó su audiencia cautelar el domingo 4 de julio y actualmente se encuentra en celdas del penal de Palmasola.

Evo Morales

Esta jornada el líder del MAS, Evo Morales aseguró que Terceros habló no solo con “Tuto”, sino con la Embajada de Estados Unidos.

“El excomandante de la FAB, Gral. Terceros, dice que no se olvidó de que habló con Evo y Álvaro durante el golpe, el 10 y 11 de noviembre de 2019.

También debería informar a la población sobre cuántas veces y de qué habló, desde un teléfono reservado, con Tuto Quiroga y la embajada de EE.UU.”, señaló Morales a través de su cuenta de Twitter.

Jorge Quiroga

Por su parte, Quiroga respondió al tuit de Morales indicando que el líder del MAS ya reconoció que atentó con la vida de varios bolivianos en 2019.

“El mitómano no para: no respetó (el) 21F, no reconoció su auditoría vinculante de OEA y sigue mintiendo. Evo sí reconoce ahora que amenazó a Terceros con hacer arder Bolivia. Yo NO hablé nunca con Terceros. Evo, basta de tramoyas y venganza, ¿cuándo y en qué canal debatimos?”, escribió “Tuto” en su cuenta de Twitter.