Twitter propone nuevas medidas para proteger a los usuarios del acoso

El equipo de Twitter compartió nuevamente una serie de conceptos que está analizando para mejorar la experiencia de los usuarios en la plataforma.

En esta ocasión se centraron en algunos problemas comunes que tienen los usuarios de Twitter cuando gestionan sus cuentas o interactúan con sus seguidores.



Por ejemplo, una de las situaciones que se contempla es la que suele darse cuando se responde desde una cuenta protegida de Twitter. Si bien podemos interactuar con normalidad con las personas que seguimos o hemos aprobado para que sigan nuestra cuenta, cualquier respuesta que se dé a otro usuario permanece oculta.

Un detalle que no todos saben y que puede causar malentendidos entre los usuarios. Para evitar este problema, Twitter considera la posibilidad de activar un recordatorio automático que permita que el usuario cambia la configuración de su cuenta a pública, para que sea visible la respuesta.

Twitter evalúa nuevas opciones para gestionar las cuentas

Otra de las característica que se está analizando está dirigida a aquellos usuarios que gestionan diferentes cuentas de Twitter. Para que les resulte más simple pasar de una cuenta a otra, o saber de qué cuenta están twitteando, proponen un pequeño cambio, como ves en la imagen.

La idea es que los usuarios vean en solo lugar todas sus cuentas disponibles, y cada una con su avatar, nombre de usuario, nivel de privacidad, etc. Y por otro lado, también están considerando una nueva dinámica que podría limitar el acoso en la plataforma.

Por ejemplo, el usuario podría especificar que no desean que se encuentre su cuenta a través del buscador de Twitter, o que no se los incluya en las sugerencias de “A quién seguir”. Opciones de configuración que pueden ser permanentes o no, ya que este concepto propone que el usuario pueda establecer cierto período de tiempo.

Y para reforzar esta dinámica, Twitter también podría enviar alertas cuando detecte que está recibiendo “atención negativa” para que el usuario tome medidas en las configuración de su cuenta.